Уголовное дело по подозрению во взяточничестве возбуждено в отношении начальницы управления торговли Могилевского горисполкома. Женщина задержана и находится под стражей. На имущество обвиняемой наложен арест, проводятся очные ставки, обыски, анализ документов, пишет ИА «Могилевские ведомости» .



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

По данным следствия, обвиняемая не раз принимала от представителей различных субъектов хозяйствования в качестве взяток товарно-материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию.

Например, от директора частного предприятия она получила взятку за рассмотрение и согласование в кратчайший срок решения по установке новой конструкции вместо существующего павильона общественного питания.

Следствие полагает, что взятки обвиняемая принимала систематически, поэтому просит граждан, обладающих информацией об этом, сообщить правоохранителям об известных им фактах по телефонам: (8 0222), 29−82−62, 29−81−63.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном (ст. 430 УК РБ).

На сайте горисполкома 29 марта на 13.30 начальником управления торговли является Татьяна Будкевич. Она вступила в должность в сентябре 2015 года . До этого Будкевич работала начальником отдела организации торговли и услуг управления торговли и услуг Могоблисполкома.