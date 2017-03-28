Все произошло днем 28 марта на улице Пучкова областного центра. Спасателям позвонил очевидец и рассказал, что на достаточно большой территории около частных домов горит трава и есть угроза возгорания жилых строений. К месту вызова были направлены четыре пожарных расчета, сообщается на сайте УМЧС по Гродненской области.





Оказалось, что сухая трава горит на территории частного подворья на площади 2 га, а также охвачены огнем хозяйственная постройка и одноэтажный дом. Хозяин на момент возникновения пожара отсутствовал. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось около 15 минут.









Огнем уничтожена хозяйственная постройка и поврежден фронтон жилого дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия — неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности. Умышленно ли это было сделано, сейчас выясняется. За последние сутки на Гродненщине зарегистрирован 21 случай палов травы на площади 10 гектаров.

Виновниками подобных инцидентов в большинстве случаев являются люди, которые игнорируют правила безопасности, бросают непотушенные окурки, неосторожно сжигают мусор.

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Горящую траву можно потушить, сбивая пламя ветками или засыпать кромку пожара песком. Если самостоятельно погасить пламя не удается, то надо сообщить о происшествии по телефону 101 и покинуть место пожара.

За выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков, непринятие мер по ликвидации палов предусмотрен штраф в размере от 10 до 40 базовых величин, а также уголовная ответственность.