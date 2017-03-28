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Туск получил британское письмо: процедура Brexit официально запущена
29.03.2017 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Великобритания официально уведомила главу Евросовета Дональда Туска о своем выходе из Европейского союза.
© REUTERS STEFAN WERMUTH
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утром во вторник подписала письмо с уведомлением ЕС о старте процедуры Brexit — выхода королевства из объединения.
Днем письмо передал главе Евросовета Дональду Туску постпред государства Тим Барроу. Фотографию процесса передачи письма Туск опубликовал в своем Twitter с пояснением о том, что теперь запускается действие статьи 50 Лиссабонского договора.
Согласно Лиссабонскому договору, желающая покинуть Евросоюз страна уведомляет другие страны ровно за два года до выхода. Официально Великобритания перестанет быть частью ЕС 29 марта 2019 года.
Референдум о выходе из Евросоюза прошел в Великобритании 23 июня 2016 года, на нем победили сторонники Brexit — выхода королевства из объединения. Эксперты прогнозируют ряд трудностей в связи с выходом Великобритании из ЕС, однако лидеры стран Союза продолжают быть оптимистичными и думают, что объединение станет еще сильнее.
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Ровно через два года 29 марта Объединенное Королевство перестанет быть членом Евросоюза.
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