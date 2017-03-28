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Британским авиалиниям могут запретить полеты по ЕС из-за Brexit

29.03.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Руководство Евросоюза предупредило британских авиаперевозчиков, включая лоукостер EasyJet, что им грозит запрет на перелеты по Европе после выхода Великобритании из ЕС.

Британским авиалиниям могут запретить полеты по ЕС из-за Brexit
© REUTERS STEFAN WERMUTH
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Во избежание такой ситуации компаниям предлагают перенести штаб-квартиры на территорию Союза и продать акции его гражданам.

"Несмотря на то что с референдума по Brexit прошло уже девять месяцев, мы так и не узнали, как скажется Brexit на авиации. Вызывает беспокойство тот факт, что у британского правительства, похоже, нет плана "B", чтобы сохранить либерализованные воздушные связи с Европой вместо тех, которые предусматриваются нынешним режимом "Открытое небо", – говорится в заявлении главы службы маркетинга другой компании — Ryanair — Кенни Джейкобса.

Руководство Ryanair обеспокоено процессами, которые влечет за собой Brexit. В компании работают 3 тысячи британцев, в этом году она перевезла между Великобританией и Европой 44 миллиона пассажиров. В официальном сообщении компании отмечается, что она уже перестала наращивать свой потенциал в Великобритании.

Руководителям авиакомпаний Великобритании сообщили, что если они хотят и дальше работать на маршрутах по всему континенту, им нужно иметь базу в ЕС, а большая часть их капитала в акциях должна принадлежать собственникам из Евросоюза.

 
Теги: Минск
 
 
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Лоукостерам предлагается перенести свои офисы на территорию континентальной Европы.

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