В 2015—2016 годах на территории Брестской области зарегистрировано 10 преступлений коррупционной направленности в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Фото: alternews.com

В ходе прокурорской проверки областного здравоохранения выявлены случаи отражения в табелях использования рабочего времени недостоверных сведений о фактически отработанном времени.

Так, например, медсестра Селецкой участковой больницы УЗ «Березовская ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого» находилась в рабочее время в частной заграничной поездке в Украине дважды в течение месяца. При этом она внесла в табель использования рабочего времени недостоверную информацию, в связи с чем ей была необоснованно начислена и выплачена заработная плата.

Факты выезда за границу в рабочее время с последующей оплатой неотработанного времени также были выявлены в УЗ «Ганцевичская ЦРБ» и Оссовском ФАПе Дрогичинского района.

«По требованию прокуроров все виновные лица наказаны, ими возвращены излишне выплаченные денежные суммы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также были установлены факты нарушения законодательства о госзакупках и обязательств о соблюдении ограничений на осуществление предпринимательской деятельности.

По результатам проверок исполнения антикоррупционного законодательства в адрес руководителей учреждений здравоохранения направлено 9 актов прокурорского надзора.