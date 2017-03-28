Милиция задержала двух минчан, которых подозревают в распространении психотропов. Сначала они заявили, что просто готовят квесты и вышли в поле для «рекогносцировки». Вот только в карманах нашлись пакетики с опасным веществом. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.



Фото: УВД Миноблисполкома

Сотрудники милиции заметили парня и девушку на улице Притыцкого: что-то прятали и фотографировали место.

Парень заметил оперативников и бросился через пустырь наутек, по дороге выбрасывая из карманов пакетики. А когда попался, то заявил: вместе с девушкой занимается разработкой и подготовкой квестов для одной крупной коммерческой компании. В поле вышли для «рекогносцировки», оперативники все напутали, а пакетики им показались.

Но при досмотре у парня в кармане нашли три пакетика с порошком белого цвета. Они оказались полностью идентичны тем, которые нашли на земле рядом (около 20 штук весом 30 граммов). Экспертиза установила: особо опасный психотроп альфа-PVP.

При обыске в квартире девушки нашли около грамма амфетамина. Правоохранители говорят: она заявила, что якобы употребляла это сама.

Фрунзенским районным отделом Следственного комитета Минска в отношении закладчиков возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса. Санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.