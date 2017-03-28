Брачный аферист из Гомеля вместе со своей матерью выманил около 90 тысяч долларов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Гомельской области.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Всего с 2009 по 2016 год злоумышленники обманули более трех десятков человек. Чаще всего их жертвами становились женщины. Они попадали под обаяние гомельчанина, который изображал богатого жениха.

39-летний житель областного центра будущих «невест» выбирал в интернете и практически сразу предлагал им встретиться. На свиданиях он рассказывал девушкам о том, что владеет караоке-клубом, салонами красоты в Киеве и Москве, жилой недвижимостью. Добавлял, что является украинским депутатом или владельцем крупного предприятия. Всем новым знакомым, а среди них были жительницы Гомельской, Могилевской, Минской и Витебской областей, мошенник обещал жениться. Когда окончательно втирался в доверие, начинал просить деньги в долг. Возникающие финансовые сложности объяснял разными причинами. Ухитрялся выманивать деньги за счет того, что предлагал купить избраннице автомобиль, на который якобы совсем чуть-чуть не хватает. Девушки отдавали ему свои заначки, которые копили годами, и даже брали кредиты в банках.

Мать брачного афериста занимала не последнее место во всех махинациях. 66-летняя женщина играла роль будущей свекрови, когда сын приводил избранниц знакомиться, забирала у девушек деньги. Кроме того, женщина и сама разыгрывала преступные сценарии. Например, чтобы уговорить одного из знакомых взять кредит в банке, она выдумала, что у ее внучки онкология и для лечения необходимо $ 30 тыс. Внучка у мошенницы действительно есть. Девочка, к счастью, здорова и проживает вместе с бывшей невесткой в Киеве.

Как проинформировали в управлении Следственного комитета по Гомельской области, расследование уголовного дела, в котором насчитывается 51 факт преступной деятельности, завершено, оно передано в суд. Общая сумма ущерба, причиненного действиями криминального дуэта, составила более Br170 тыс. От дачи показаний мать и сын отказались. За совершенные преступления им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.