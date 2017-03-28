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"Нашли оружие, но не боевое". По делу о массовых беспорядках задержан еще один человек
29.03.2017 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Во вторник, 28 марта, КГБ задержал еще одного человека
— В пятницу он приехал домой. А потом ему позвонили, сказали, что у него в общежитии был обыск. Нашли какой-то пневматический автомат или пистолет, что-то такое детское у него было. Нашли оружие, но не боевое.
Субботу и воскресенье Александр пробыл у родителей, в понедельник вернулся в Минск. А уже во вторник утром позвонил и сказал, что его вызывают на беседу в КГБ.
— Потом мы звонили, он трубку не брал. Вечером в 11 часов нам из Комитета позвонили, что он задержан — «для начала на трое суток». Сказали, что он в СИЗО КГБ на проспекте Независимости.
Антон Вячеславович не знает, в чем подозревают сына.
— Он же дома был, на митинг не ходил (акция протеста в День Воли — Прим. TUT.BY). Видно, связано с этими массовыми беспорядками. Больше там не за что.
В КГБ не комментируют задержания по делу о массовых беспорядках.
Александру Зимницкому 25 лет. Его семья живет в деревне в Докшицком районе. Александр окончил истфак БГУ, сейчас учится в аспирантуре и работает на полставки в Национальном историческом музее.
По словам отца, Александр занимался патриотическим воспитанием молодежи, при этом «с оппозицией однозначно связан не был».
— Патриотическое воспитание там было. Но это все законно, в какой-то школе с детьми они там занимались. Он спортом увлекается, и тренируется, и бегает, и подтягивается, — рассказал Антон Вячеславович.
Как сообщил TUT.BY анонимный источник, связанный с «Белым легионом» и клубом «Патриот», Александр Зимницкий не был ни в одной из этих структур. Как предположил источник, он был знаком с
Напомним, 21 марта Александр Лукашенко
Вечером того же дня в разных городах страны начались
КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы
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Во вторник, 28 марта, КГБ задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках - 25-летнего сотрудника Национального исторического музея Александра...
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