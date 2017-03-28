Во вторник, 28 марта, КГБ задержал еще одного человека по делу о массовых беспорядках — 25-летнего сотрудника Национального исторического музея Александра Зимницкого. Об этом TUT.BY рассказал отец Александра Антон Зимницкий.

— В пятницу он приехал домой. А потом ему позвонили, сказали, что у него в общежитии был обыск. Нашли какой-то пневматический автомат или пистолет, что-то такое детское у него было. Нашли оружие, но не боевое.

Субботу и воскресенье Александр пробыл у родителей, в понедельник вернулся в Минск. А уже во вторник утром позвонил и сказал, что его вызывают на беседу в КГБ.

— Потом мы звонили, он трубку не брал. Вечером в 11 часов нам из Комитета позвонили, что он задержан — «для начала на трое суток». Сказали, что он в СИЗО КГБ на проспекте Независимости.

Антон Вячеславович не знает, в чем подозревают сына.

— Он же дома был, на митинг не ходил (акция протеста в День Воли — Прим. TUT.BY). Видно, связано с этими массовыми беспорядками. Больше там не за что.

В КГБ не комментируют задержания по делу о массовых беспорядках.

Александру Зимницкому 25 лет. Его семья живет в деревне в Докшицком районе. Александр окончил истфак БГУ, сейчас учится в аспирантуре и работает на полставки в Национальном историческом музее.

По словам отца, Александр занимался патриотическим воспитанием молодежи, при этом «с оппозицией однозначно связан не был».

— Патриотическое воспитание там было. Но это все законно, в какой-то школе с детьми они там занимались. Он спортом увлекается, и тренируется, и бегает, и подтягивается, — рассказал Антон Вячеславович.

Как сообщил TUT.BY анонимный источник, связанный с «Белым легионом» и клубом «Патриот», Александр Зимницкий не был ни в одной из этих структур. Как предположил источник, он был знаком с Виктором Даниловым , которого КГБ задержал на прошлой неделе по делу о массовых беспорядках.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием. По его словам, они «тренировались в лагерях с оружием», один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей.

Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных (их на данный момент около тридцати человек) попали бывшие члены движения «Белый легион», которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба «Патриот», а также активисты «Молодого фронта».

КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы не исключили , что изъятое во время обысков оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта». Планировалось также прибытие боевиков с Украины, сообщил КГБ.