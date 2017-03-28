В Гродно в суде Ленинского района началось рассмотрение уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Столина, который обвиняется в том, что за несколько месяцев украл через социальную сеть «Вконтакте» около 150 млн неденоминированных белорусских рублей.





По делу проходит около 200 пострадавших. Чтобы зачитать все эпизоды, государственному обвинителю понадобился целый день. Обвиняемый — немногословный парень в джинсах и синей рубашке. Четко отвечает на вопросы судьи, но сильно волнуется. Рядом — мама. Перед судебным заседанием она пытается объяснить, почему Евгений (имя изменено. — Прим. TUT.BY) обманул столько людей. На момент преступления молодому человеку было 16 лет.

— Наша семья в деньгах не нуждалась. Женя был обеспечен всем необходимым. У него был мобильный, а на хороший компьютер исправно собирал деньги. Как потом он рассказывал, начал обманывать людей сначала просто из любопытства, а потом втянулся. На вырученные деньги купил себе ноутбук и новый мобильный телефон. Я в компьютерах не разбираюсь и точную стоимость техники не знаю, поэтому подумала, что ему хватило тех собранных денег.

Для родителей преступная деятельность сына в интернете стала полной неожиданностью.

Молодой человек живет в Столине. Семья благополучная и полная. Мама работает врачом, отец — в коммерческой фирме. Подросток характеризуется везде положительно, а сейчас поступил на бюджет в один из белорусских вузов. В школе учился хорошо. Правда, как говорит мама, когда старшие классы переформировывали, все его друзья оказались в другой параллели, и в новом классе парню было неуютно. Ему очень хотелось показать, что он чего-то стоит. Евгений решил выделиться среди сверстников навороченной техникой.

В уголовном деле фигурируют айфоны последних моделей, ноутбуки и планшет, которые он приобрел на незаконно полученные деньги и при помощи которых потом обманывал пользователей социальной сети «Вконтакте».

Схема была проста. В интернете, как выяснил молодой человек, существуют сайты, где можно купить взломанные пароли от различных аккаунтов в социальных сетях. Чем парень и воспользовался.

Введя логин и пароль, Евгений рассылал от чужого имени просьбы «помочь с деньгами».

Как рассказывает одна из потерпевших Яна, он от имени ее подруги попросил у девушки данные ее банковской карточки, мол, надо срочно купить компьютерную технику. Через какое-то время у девушки была списана сумма денег. А потом Яна выяснила, что подруга денег у нее в долг не просила. Девушка обратилась в милицию. Оказалось, что пострадавших уже достаточно много.

— Банк мне все возместил, я претензий сейчас к Евгению не имею, но злоумышленник должен за свои поступки отвечать, — уверена девушка.

Среди потерпевших есть жители Гродно, Любани, Бреста, Минска, Пинска. Правда, на судебное заседание пришло только около 10 человек.

«Компьютерный гений» поставил дело на поток. С октября 2015-го по январь 2016 года он практически каждый день общался от имени других людей с их интернет-друзьями и выманивал деньги.

Молодой человек обвиняется по нескольким статьям: «Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности», «Компьютерный саботаж» и «Покушение на хищение путем использования компьютерной техники, совершенное повторно». Самое большое наказание по статьям, предъявленным молодому человеку, — пять лет лишения свободы.

Пока шло следствие, родители молодого человека возместили весь нанесенный им ущерб.

— Я взяла два кредита. Конечно, Евгений во всем признался и чистосердечно раскаялся. Сейчас он в полной мере понимает, что натворил, — говорит мать парня.

Адвокат Евгения уверен, что суд примет во внимание положительные характеристики и то, что ущерб возмещен полностью, а также что на время совершения преступления парень был несовершеннолетним, и назначит молодому человеку более мягкое наказание.

— Также надо отметить, что парень не взламывал аккаунты в социальных сетях. Это делали держатели сайтов — неустановленные россияне, а он через них приобретал взломанные коды доступа. Потом он заходил с имеющимся паролем и кодом на странички людей в социальной сети. Для того, чтобы похитить деньги, он менял пароли, чтобы с потерпевшим параллельно не общался держатель аккаунта и сам обвиняемый. Парень впервые привлекается к ответственности, является отличником школы, хорошо характеризуется. Мальчик замкнутый, закрытый, домашний и на учете в ИДН не состоял. В случае, если суд установит, что вред возмещен полностью и претензий ни у кого нет, Евгений сможет рассчитывать на применение к нему статьи 77 УК РБ, которая предусматривает отсрочку приговора, — рассказал адвокат Минской коллегии адвокатов юридической консультации № 2 г. Минска Руслан Яковлев, который защищает молодого человека.

Судебное разбирательство по этому делу будет долгим — суду предстоит опросить многочисленных потерпевших и свидетелей, а также тщательно разобраться во всех деталях.