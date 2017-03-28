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В Витебске осудили перевозчика из России, который попытался дать взятку пограничникам
29.03.2017 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Эта история случилась три месяца назад. В деревне Колышки Лиозненского района милиционеры остановили грузовой Mercedes-Benz. Подробности рассказывает «
Машина направлялась в Россию и была полностью загружена сигаретами белорусского производства — 540 тысяч пачек. Но надлежащих документов на товар 33-летний россиянин предъявить не смог. Вместо этого он попытался заплатить пограничникам 40 тысяч российских рублей. «Купить» проезд не удалось.
Недавно водитель предстал перед судом, рассказал прокурор Витебского района Дмитрий Орехва:
— Постановлением суда конфискован груз и сумма взятки. Попыткой откупиться от пограничников и уйти таким образом от ответственности перевозчик только усугубил свое положение: вместо одного административного наказания за нарушение порядка оборота табачных изделий он понес и уголовное — за дачу взятки. Ему пришлось выплатить два штрафа по 300 базовых величин.
Нарушитель ранее не судим, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей.
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Машина направлялась в Россию и была полностью загружена сигаретами белорусского производства - 540 тысяч пачек. Но надлежащих документов на товар 33-летний...
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