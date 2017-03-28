﻿ В Витебске осудили перевозчика из России, который попытался дать взятку пограничникам. 21.by
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В Витебске осудили перевозчика из России, который попытался дать взятку пограничникам

29.03.2017 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Эта история случилась три месяца назад. В деревне Колышки Лиозненского района милиционеры остановили грузовой Mercedes-Benz. Подробности рассказывает «СБ Беларусь Сегодня».

Машина направлялась в Россию и была полностью загружена сигаретами белорусского производства — 540 тысяч пачек. Но надлежащих документов на товар 33-летний россиянин предъявить не смог. Вместо этого он попытался заплатить пограничникам 40 тысяч российских рублей. «Купить» проезд не удалось.

Недавно водитель предстал перед судом, рассказал прокурор Витебского района Дмитрий Орехва:

— Постановлением суда конфискован груз и сумма взятки. Попыткой откупиться от пограничников и уйти таким образом от ответственности перевозчик только усугубил свое положение: вместо одного административного наказания за нарушение порядка оборота табачных изделий он понес и уголовное — за дачу взятки. Ему пришлось выплатить два штрафа по 300 базовых величин.

Нарушитель ранее не судим, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

 
 
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Машина направлялась в Россию и была полностью загружена сигаретами белорусского производства - 540 тысяч пачек. Но надлежащих документов на товар 33-летний...

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