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Лукашенко обсудил новый план сотрудничества с Всемирным банком

29.03.2017 16:55 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом Всемирного банка Кайлом Питерсом новый план сотрудничества, передает «МИР 24».

«Мы с вами реализовали амбициозную программу и сегодня разрабатываем новый план, новую стратегию сотрудничества. Это говорит о том, что мы нашли общий язык. Ваша работа в Беларуси дает возможность опираться не только на один-два источника поддержки нашей экономики, социальных проектов, бюджета, но и в целом на очень мощную поддержку Всемирного банка», - сказал Лукашенко.

За последние семь лет Всемирный банк привлек в Беларусь более полутора миллиардов долларов. Новые инвестиции предусматривают еще один миллиард вложений.

Это проекты в сферах энергетики, ЖКХ и дорожного строительства, а также средства на восстановление лесов после летних ураганов 2016 года.

 
 
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Инвестиции в Беларусь могут составить миллиард долларов, это проекты в энергетике, ЖКХ и дорожном строительстве.

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