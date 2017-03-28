Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом Всемирного банка Кайлом Питерсом новый план сотрудничества, передает «МИР 24».

«Мы с вами реализовали амбициозную программу и сегодня разрабатываем новый план, новую стратегию сотрудничества. Это говорит о том, что мы нашли общий язык. Ваша работа в Беларуси дает возможность опираться не только на один-два источника поддержки нашей экономики, социальных проектов, бюджета, но и в целом на очень мощную поддержку Всемирного банка», - сказал Лукашенко.

За последние семь лет Всемирный банк привлек в Беларусь более полутора миллиардов долларов. Новые инвестиции предусматривают еще один миллиард вложений.

Это проекты в сферах энергетики, ЖКХ и дорожного строительства, а также средства на восстановление лесов после летних ураганов 2016 года.