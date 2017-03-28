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Путин и Лукашенко 3 апреля обсудят работу в ЕАЭС
29.03.2017 16:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести встречу 3 апреля, сообщает
По его словам, главы государств обсудят сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. «Темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕАЭС будут обсуждаться в понедельник, 3 апреля, на уровне глав государств», - сказал Семашко. «Это одна из серьезных тем, как нам все-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках Евразийского экономического союза», - добавил он.
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