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Путин и Лукашенко 3 апреля обсудят работу в ЕАЭС

29.03.2017 16:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести встречу 3 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя белорусского премьер-министра Владимира Семашко.

По его словам, главы государств обсудят сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. «Темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕАЭС будут обсуждаться в понедельник, 3 апреля, на уровне глав государств», - сказал Семашко. «Это одна из серьезных тем, как нам все-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках Евразийского экономического союза», - добавил он.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести встречу 3 апреля.

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