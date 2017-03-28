Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести встречу 3 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя белорусского премьер-министра Владимира Семашко.

По его словам, главы государств обсудят сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. «Темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕАЭС будут обсуждаться в понедельник, 3 апреля, на уровне глав государств», - сказал Семашко. «Это одна из серьезных тем, как нам все-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках Евразийского экономического союза», - добавил он.