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УВД: около пяти тонн спирта изъято в Барановичском районе

29.03.2017 17:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Сотрудники милиции изъяли в Барановичском районе крупную партию спиртосодержащей жидкости без акцизных марок, сообщили в УВД Брестской области.

Сегодня в 13:30 сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями на 213-м километре автодороги М-1/Е30 вблизи деревни Звездная Барановичского района остановили автомобиль DAF под управлением жителя деревни Алексейки Ивацевичского района.

"В автомобиле сбыло обнаружено пять тонн спиртосодержащей жидкости в емкостях по пять литров каждая, не маркированные в установленном порядке акцизными марками, без сопроводительных документов", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель Барановичского ГОВД, старший лейтенант милиции Ольга Сакута.

По ее словам, в отношении перевозчика составлен административный протокол за нарушение правил перевозки спиртосодержащей продукции. Жидкость изъята.

"Мужчине грозит ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией перевозимой жидкости", — рассказала Сакута.

 
Теги: Минск
 
 
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Местному жителю, который перевозил емкости со спиртосодержащей жидкостью, грозит крупный штраф.

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