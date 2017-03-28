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Пенсионер из Орши спрятал от жены в кровати-"копилке" $5 тыс.

29.03.2017 17:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Сотрудники милиции в Орше, выясняя обстоятельства пропажи у пенсионерки денег, обнаружили у ее супруга кровать-"копилку", в которой нашли более 10 тысяч рублей, сообщили в среду Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Пенсионер из Орши спрятал от жены в кровати-"копилке" тыс.
© Sputnik Павел Лисицын
Родственник вынес из квартиры жителя Гродно 2 кг золота и $50 тыс.

Пожилая жительница Орши обратилась в милицию с заявлением о пропаже у нее 400 рублей: к ней домой для осмотра жилища была направлена оперативная группа.

"Когда при осмотре дома очередь дошла до кровати мужа пенсионерки, который все это время молча лежал в постели, мужчина будто прирос к своему спальному месту", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что милиционеры сумели уговорить оршанца подняться. "Как только мужчина начал вставать, из его одежды, как из копилки, посыпались деньги", – уточнили в управлении.

По информации правоохранителей, деньги были у пенсионера за пазухой, в рукавах рубашки, под простыней и одеялом. Собеседники Sputnik отметили, что всего оперативники обнаружили сумму в размере более 10 тысяч рублей.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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При осмотре оперативниками квартиры мужчина все время лежал на кровати, милиционеры с трудом уговорили его подняться.

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