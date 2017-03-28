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Пункт пропуска "Славутич" открыли для выезжающих в Украину
29.03.2017 18:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Пункт пропуска "Славутич – Комарин" на белорусско-украинской границе возобновил работу, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пункт был закрыт накануне вечером из-за отсутствия с украинской стороны электроснабжения.
"Оформление граждан и транспорта на погранпереходе "Комарин – Славутич" возобновлено", – сказали в ГПК.
Ранее в комитете сообщили, что граждане, которые собирались воспользоваться при пересечении границы данным погранпереходом, могли отправиться в ближайшие пункты пропуска – "Новую Гуту", "Александровку" и "Новую Рудню".
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Погранпереход из-за отсутствия на украинской стороне электроснабщения не работал сутки.
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