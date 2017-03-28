МИНСК, 29 мар – Sputnik. Пункт пропуска "Славутич – Комарин" на белорусско-украинской границе возобновил работу, сообщили Sputnik в среду в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Усиление в "Александровке": дополнительные шипы и ДПС на въезде

Пункт был закрыт накануне вечером из-за отсутствия с украинской стороны электроснабжения.

"Оформление граждан и транспорта на погранпереходе "Комарин – Славутич" возобновлено", – сказали в ГПК.

Ранее в комитете сообщили, что граждане, которые собирались воспользоваться при пересечении границы данным погранпереходом, могли отправиться в ближайшие пункты пропуска – "Новую Гуту", "Александровку" и "Новую Рудню".