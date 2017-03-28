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Риелторы в Бобруйске провернули сделку с квартирой умершего человека и получили сроки

29.03.2017 19:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бобруйске осуждены пятеро человек за незаконные сделки с квартирой умершего человека. Преступление выявили сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля.

Обвиняемыми по делу были пятеро человек, это жители Бобруйска и Кировска. Их обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса: мошенничество, злоупотребление властью или служебными полномочиями, получение и дача взятки.

Оказалось, черные риелторы узнали об оставшейся после смерти местного жителя квартире.

После получения взятки в 5 тысяч долларов регистратор из агентства по госрегистрации и земельному кадастру оформил фиктивный договор — якобы владелец жилья еще при жизни безвозмездно передал квартиру в собственность одному из членов преступной группы. Этот же сотрудник оформил все необходимые документы о переходе права собственности.

В дальнейшем квартиру при содействии агентов по недвижимости ООО «Центр торговли недвижимостью «Пакодан» Бобруйска продали за 20 тысяч долларов добросовестному покупателю.

Обвиняемые осуждены на лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Кому теперь принадлежит квартира — не уточняется.

 
 
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Обвиняемые осуждены на лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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