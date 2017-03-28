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Частица истории: в Беларуси покажут фрагмент Библии Гутенберга

29.03.2017 18:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси покажут антикварную редкость. Фрагмент Библии Гутенберга XV века - самого первого печатного издания в мире - можно будет увидеть в Национальной библиотеке.

Именно там пройдет международная выставка, посвященной белорусскому первопечатнику Франциску Скорине и его эпохе. По задумке организаторов, посетители ознакомятся со всей историей белорусского книгопечатания - от первых типографий до знаковых изданий XIX-XX столетий и современных книг.

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Фрагмент Библии Гутенберга XV века - самого первого печатного издания в мире - можно будет увидеть в Национальной библиотеке.

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