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Частица истории: в Беларуси покажут фрагмент Библии Гутенберга
29.03.2017 18:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси покажут антикварную редкость. Фрагмент Библии Гутенберга XV века - самого первого печатного издания в мире - можно будет увидеть в Национальной библиотеке.
Именно там пройдет международная выставка, посвященной белорусскому первопечатнику Франциску Скорине и его эпохе. По задумке организаторов, посетители ознакомятся со всей историей белорусского книгопечатания - от первых типографий до знаковых
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