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"Обеды в среду" в ресторане "Модерн": в поисках постного меню
29.03.2017 21:41 — Новости Общества | Tut.by
Очередной выпуск «Обедов в среду» посвящен постному меню. Найти его, к удивлению, оказалось сложно, но возможно. Поиски увенчались успехом в ресторане «Модерн» на улице Королева, 12. Отдельного постного меню тут нет, но вежливый персонал подобрал подходящие блюда.
Постное меню — это никакого мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц. Администратор помогает выбрать салат из свежих овощей — из него исключают отварное яйцо, суп-лапшу с грибами и порцию риса. За все получилось 2,7 рубля — приятный сюрприз.
Салат приносят спустя 3 минуты после заказа. На большой тарелке — самые «летние» ингредиенты: свежие огурцы и томаты, капуста, консервированная кукуруза и укроп. Все заправлено оливковым маслом. Салат понравился: очень вкусно и свежо.
Суп-лапшу приносят как раз тогда, когда с салатом покончено. Приятный грибной запах сразу же ударяет в нос. Как нас заверили, бульон не мясной. В числе ингредиентов — лапша, грибы, морковь и укроп. Суп наваристый и невероятно вкусный, очень густой. Прекрасное первое блюдо всего за 1,2 рубля.
Итог: весь обед занял всего 20 минут. Быстро, вкусно и всего за 2,7 рубля. Пожалуй, это один из лучших обедов в заведениях Могилева.
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Найти постные блюда в заведениях Могилева, к удивлению, оказалось сложно, но возможно.
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