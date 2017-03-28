Очередной выпуск «Обедов в среду» посвящен постному меню. Найти его, к удивлению, оказалось сложно, но возможно. Поиски увенчались успехом в ресторане «Модерн» на улице Королева, 12. Отдельного постного меню тут нет, но вежливый персонал подобрал подходящие блюда.





Каждую неделю мы рассказываем читателям о том, где в Могилеве можно пообедать быстро, вкусно и недорого. Оцениваются 3 параметра: качество еды, скорость обслуживания и бюджет — 6 рублей.

Постное меню — это никакого мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц. Администратор помогает выбрать салат из свежих овощей — из него исключают отварное яйцо, суп-лапшу с грибами и порцию риса. За все получилось 2,7 рубля — приятный сюрприз.





Салат приносят спустя 3 минуты после заказа. На большой тарелке — самые «летние» ингредиенты: свежие огурцы и томаты, капуста, консервированная кукуруза и укроп. Все заправлено оливковым маслом. Салат понравился: очень вкусно и свежо.









Суп-лапшу приносят как раз тогда, когда с салатом покончено. Приятный грибной запах сразу же ударяет в нос. Как нас заверили, бульон не мясной. В числе ингредиентов — лапша, грибы, морковь и укроп. Суп наваристый и невероятно вкусный, очень густой. Прекрасное первое блюдо всего за 1,2 рубля.





Рис приносят через 8 минут после заказа. От порции брокколи к нему пришлось отказаться из-за высокой стоимости — почти 4 рубля, а это выбило бы нас из бюджета. Рис сварен идеально: мягкий, но рассыпчатый, в меру соленый. Свежая зелень в качестве декора очень освежает тарелку.





В качестве бонуса приносят бесплатный кисель — приятный сюрприз! Из каких ягод он сварен, мы не разобрали, но напиток был очень вкусным, в меру густым и теплым.

Итог: весь обед занял всего 20 минут. Быстро, вкусно и всего за 2,7 рубля. Пожалуй, это один из лучших обедов в заведениях Могилева.





Бонус: просторные залы, негромкая музыка и уединенные столики, где можно спокойно насладиться обедом, пришлись по вкусу. Персонал предупредительный и вежливый. Сам стиль заведения нам не очень понравился — названию «Модерн» мало соответствует, скорее, переносит в 1990-е годы своими выкрашенными в бежевый цвет стенами и советскими плафонами под потолком. А вот санузел в ресторане выглядит современно.