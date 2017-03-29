В эти дни 230‑й общевойсковой полигон стал эпицентром боевой подготовки артиллеристов Западного оперативного командования. Наш корреспондент наблюдал за тем, как совершенствуют полевую выучку военнослужащие 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.





…Обуз-Лесновский встречает журналистов шумными полигонными залпами самоходных орудий и пронзительным шипением реактивных снарядов. В эти минуты контрольные занятия по специальной подготовке с боевой стрельбой проводят сразу два дивизиона группы артиллерии.

Солнце еще не достигло зенита, а боевая учеба личного состава гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 и вооруженного РСЗО БМ‑21 реактивного артиллерийского дивизиона в самом разгаре. В минуты редкого затишья мне удается побеседовать с руководителем контрольных занятий командиром 841‑й гвардейской группы артиллерии 11 омбр гвардии подполковником Сергеем Хайбуллиным.

— Тематика сегодняшних занятий — ведение специальных войсковых действий — накладывает некоторый отпечаток на боевую работу дивизионов, — подчеркнул в разговоре Сергей Игоревич. — Этот элемент боевой учебы не самый привычный для артиллеристов — и потому довольно сложный. Но отрабатывать подобные задачи крайне необходимо, военное искусство не стоит на месте. Ведь гаубичная самоходная артиллерийская батарея, к примеру, зачастую действует в интересах механизированных подразделений. И командир батареи должен уметь самостоятельно принимать целеуказания и выполнять огневые задачи. Поэтому, помимо привычных огневых задач (ведение сосредоточенного и заградительного огня), большое внимание уделяется и стрельбе батарей по отдельным целям.





Чтобы узнать о том, как самоходчики справляются с новыми вызовами, отправляюсь на огневые позиции. Оказывается, момент для этого выбрал подходящий — гаубичный самоходный артиллерийский дивизион 2С1 как раз получил очередную цель.

После нескольких минут незаметной постороннему глазу работы цепочки звеньев управления на огневых позициях становится не по-весеннему горячо. Ревут двигатели боевых машин («перегазовка» у «Гвоздик» является своеобразным предвестником скорого выстрела), звучат характерные щелчки в процессе заряжания снарядов, стволы орудий начинают искать цель. Несколько мгновений — и уши закладывает от зычного залпа орудий!..





Из района нахождения цели доносятся приглушенные хлопки разорвавшихся снарядов, а расчеты уже готовятся к новой задаче. На этот раз самоходчики будут стрелять побатарейно — командиры батарей смогут на деле доказать, что их подразделения способны действовать и автономно…

— Личный состав подошел к контрольному занятию во всеоружии, — считает начальник штаба — первый заместитель командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 гвардии майор Владимир Двоежонов. — На полевом выходе мы уже третью неделю, за это время военнослужащие успели освежить и отточить навыки учебно-боевой работы. Кроме регулярных занятий на технике, расчеты выполнили стрельбу прямой наводкой, с батареями были проведены тактические учения с боевой стрельбой. Так что смело могу сказать: личный состав готов показывать самые высокие результаты.





Наш разговор прерывает команда на смену огневых позиций. И через несколько оборотов секундной стрелки на циферблате самоходки уже мчатся по бездорожью полигона.

Несколько часов спустя я узнаю, что слова гвардии майора Владимира Двоежонова о боеготовности подразделения не были бравадой. Гаубичный самоходный артиллерийский дивизион 2С1 получил по итогам занятия общую оценку «отлично», причем большинство огневых задач также были выполнены на отлично!..

Но вернемся на полигон, где контрольные занятия артиллеристов только набирали обороты.

Переместившись на огневую позицию реактивного артиллерийского дивизиона, внимательно наблюдаю за действиями расчетов. Причина повышенного интереса состоит в том, что в подразделении большинство из них укомплектовано резервистами. Вот и пытаюсь увидеть разницу в профессионализме между представителями «срочных» и «резервных» расчетов.

А сделать это, оказывается, трудно. Все расчеты слаженно и быстро заряжают «Грады», вводят исчисленные установки, прячутся в укрытиях и кабинах — и… движениями пальцев отправляют в район целей огненные 122‑миллиметровые стрелы. Мощь надежного оружия в не менее надежных руках.

— На сегодняшний день резервисты практически не уступают военнослужащим-срочникам в мастерстве, — соглашается со мной командир реактивной артиллерийской батареи гвардии капитан Владимир Мистерович. — Они все схватывают на лету, усердны на практических занятиях, проявляют инициативу, чтобы за короткий срок овладеть необходимыми навыками. Но срочники у нас тоже молодцы, огонек в глазах я вижу и у них. С каждой стрельбой подчиненные действуют все увереннее, что не может не радовать командиров. Ведь как бы хорошо ни сработало управление дивизиона и батарей, точность попадания и, соответственно, итоговая оценка зависят именно от расчетов.

О том, откуда у резервистов столько рвения к изучению «науки побеждать», лучше спросить у них самих…

— Нам пошли навстречу, позволив овладеть военно-учетной специальностью, не оставляя гражданскую работу. Поэтому и мы чувствуем повышенную ответственность, — отметил командир боевой машины младший сержант резерва Александр Репнин. — Особую благодарность хочу выразить командирам: сборы организованы так, что мы успеваем усваивать учебный материал, закреплять все знания на практике, доводить навыки до автоматизма на тренировках. Это мой заключительный сбор — считаю, своей специальностью я овладел достаточно хорошо для того, чтобы при необходимости встать на защиту Родины.

Согласен с товарищем и наводчик боевой машины резервист Сергей Садчиков. Специалист по авиаперевозкам в гражданской жизни, он стал отменным членом расчета БМ‑21.

— На первых порах казалось, что «Град» — это какая-то архисложная техника, с которой невозможно справиться без фундаментального технического образования, — поделился Сергей. — Однако того, что дают нам на занятиях командиры, и тренировок достаточно, чтобы стать с реактивными системами залпового огня на «ты». Теперь я точно знаю, что могу выполнить поставленную задачу и в жару, и в снег, и, простите за каламбур, в град.

* * *

…Как отметил по завершении контрольных занятий гвардии подполковник Сергей Хайбуллин, оба дивизиона успешно справились с учебно-боевыми задачами. Однако главные ратные экзамены для слонимских артиллеристов еще впереди. Уже на этой неделе на Обуз-Лесновском полигоне им предстоит продемонстрировать мастерство в составе артиллерии 11 омбр, а затем — ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора