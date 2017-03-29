28 марта отмечался День тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов тыла Вооруженных Сил с годовым праздником поздравил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. На торжественном собрании много теплых слов в адрес специалистов тыла высказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

За усердие и отличие в службе, достигнутые успехи в служебной деятельности, проявленную при этом разумную инициативу и в связи с Днем тыла Вооруженных Сил военнослужащие и гражданский персонал были награждены грамотами, денежными премиями и ценными подарками. Ряду специалистов объявлены благодарности.

В годовой праздник тыла белорусской армии не забыли и о ветеранах. За значительный личный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан Беларуси макетом 9‑мм пистолета ПМ наградили генерал-лейтенанта в отставке Анатолия Зуева, генерал-майоров в отставке Александра Христофорова и Валерия Басовца, макетом 7,62‑мм винтовки образца 1891/1930 годов — генерал-майора запаса Александра Болигатова.

Елена Романова, «Ваяр»