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Тыл – это надёжно!

29.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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28 марта отмечался День тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов тыла Вооруженных Сил с годовым праздником поздравил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. На торжественном собрании много теплых слов в адрес специалистов тыла высказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

За усердие и отличие в службе, достигнутые успехи в служебной деятельности, проявленную при этом разумную инициативу и в связи с Днем тыла Вооруженных Сил военнослужащие и гражданский персонал были награждены грамотами, денежными премиями и ценными подарками. Ряду специалистов объявлены благодарности.

В годовой праздник тыла белорусской армии не забыли и о ветеранах. За значительный личный вклад в военно-патриотическое воспитание граждан Беларуси макетом 9‑мм пистолета ПМ наградили генерал-лейтенанта в отставке Анатолия Зуева, генерал-майоров в отставке Александра Христофорова и Валерия Басовца, макетом 7,62‑мм винтовки образца 1891/1930 годов — генерал-майора запаса Александра Болигатова.

Елена Романова, «Ваяр»

 
 
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28 марта отмечался День тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь. Военнослужащих, гражданский персонал и...

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