«Без связи нет победы» — фраза стара как мир. Однако она до сих пор не теряет своей актуальности. Зачастую успешное выполнение самых сложных боевых задач зависит от грамотных действий связистов. Лучшая кузница мастерства для этого — учения и полевые выходы. На днях военнослужащие 85‑й бригады связи (линейной) отрабатывали учебные задачи на полигоне связи близ Барановичей.





…Ухабистая дорога терялась в глубине леса. Шум ветра и дождя создавал особую весеннюю мелодию, а деревья раскачивались в такт ветру. Где-то среди всей этой лесной идиллии спрятался от любопытных глаз полевой лагерь бригады связи. Обнаружить его оказалось совсем непросто…

Выбравшись из чащи, я наконец увидел аккуратные ряды палаток, полевую кухню, а чуть дальше — колонны многотонных машин. Здесь разместилось более сотни человек. Однако пройти незамеченным оказалось невозможно — лагерь был окружен надежным кольцом охраны.





Проверили документы — и меня сопроводили к заместителю командира 85‑й брс (л) подполковнику Дмитрию Григоровичу. Именно ему предстояло приоткрыть для меня завесу тайны работы связистов.

— Сейчас у подразделений бригады полевой выход, — рассказал Дмитрий Валентинович. — Мы отрабатываем задачи и нормативы по тактико-специальной подготовке. Можно сказать, что это мероприятие стало логичным завершением одиночной подготовки военнослужащих. Хочу отметить, что сюда мы прибыли практически сразу после возвращения с учения.





За разговором я и не заметил, как мы подошли к ровным рядам могучих машин.

— Это современные радиорелейные станции «Цитрус» и «Ярус», которые обеспечивают высших должностных лиц открытой и закрытой связью, видеосвязью, передачей данных, — пояснил офицер. — Наша бригада, как и войска связи в целом, идет в ногу со временем. Регулярно поступают новые образцы современной техники, на них личный состав и ведет сейчас отработку учебных задач. Вообще непрерывная учеба — важная часть службы связистов. По-другому нельзя, иначе сложную технику не освоить.

И действительно, в кунгах шла кропотливая работа. Непрерывная мелодия из шумов, сигналов и различных речевых сообщений умело дирижировалась связистами. Офицеры обучали подчиненных работать с современной аппаратурой.





Человеку непосвященному сложно разобраться в этой массе мониторов, системных блоков и кабелей. А вот военнослужащие с легкостью выполняли различные манипуляции с приборами XXI века. Причем молодые офицеры не отставали от более опытных коллег.

— Я пришел в бригаду совсем недавно, но уже узнал много нового, — рассказал лейтенант Николай Денищик. — С нами постоянно проводятся занятия, затем мы применяем свои знания на практике.

— Служить здесь очень интересно, — поддержал товарища лейтенант Михаил Дроздов. — Когда я пришел в часть, времени на раскачку не было — практически сразу принял участие в учении. Для меня это был серьезный ратный экзамен. Но мы тогда справились!.. Заслуга в этом всего коллектива — старшие товарищи помогали в любых ситуациях, делились опытом.

— Работа с молодыми специалистами для нас — одно из приоритетных направлений, — подытожил подполковник Дмитрий Григорович. — Ведь фундамент знаний, системный подход к делу закладываются в молодости. Плюс мы поощряем здоровую конкуренцию, постоянно проводим соревнования между подразделениями.





Между тем занятия на технике продолжались. А в гости к связистам приехали учащиеся Брестского областного кадетского училища. Ребятам были показаны образцы техники, полевой лагерь. Смогли они увидеть военных и за работой по обеспечению связи.

— Очень познавательная экскурсия, — поделился впечатлениями кадет Владислав Румащик, — узнали много нового. Я планирую поступать в военный вуз, поэтому увидеть, как живут и чем занимаются в войсках, для меня было полезно.

…Покидая лагерь, который теряется в лесной чаще, я поймал себя на вот какой мысли: работа связистов также незаметна. Однако без нее — никуда!

Впереди у военнослужащих бригады еще много учений и полевых выходов, и они, верится, покажут высокий уровень подготовки — как и всегда.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора