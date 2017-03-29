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Расчёт «Гвоздики»: служба «с огоньком»
29.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Недавно на полигоне Осиповичский личный состав одной из гаубичных самоходных артиллерийских батарей 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно произвел стрельбу из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Впечатлениями о боевой работе поделились военнослужащие одного из расчетов САУ 2С1.
Командир орудия младший сержант Вадим Аниськович.
— Цели поразили успешно! — не скрывая эмоций, с улыбкой произнес младший командир. — В моем расчете опытные ребята, все они отработали не один полевой выход. Понимаем друг друга с полуслова. И точная стрельба для нас — логичный результат эффективных теоретических занятий вкупе с практикой действий при вооружении.
В подразделении Вадим с ноября минувшего года. Он поведал, что в армии чувствует себя комфортно:
— Конечно, поначалу бывало непросто — дисциплина, физические нагрузки, ранние подъемы… Но со временем я привык, адаптировался. А родные, приезжая в гости, каждый раз отмечают перемены во мне: говорят, стал мужественнее, взрослее.
Механик-водитель рядовой Дмитрий Галстян.
— Я в восторге от самоходки, — сразу пояснил Дмитрий. — Управлять ею — настоящее удовольствие. «Гвоздика» проста в управлении, имеет высокую проходимость. До службы в армии я управлял легковым автомобилем, но здесь… Разница существенная!
Воин-артиллерист рассказал также о том, что совсем скоро, в мае, отправится домой.
— По окончании срочной службы хочу найти достойную работу, — поделился он планами. — Слышал такое мнение: в армии-де только время тратится… А у меня сложилось противоположное! Здесь я нашел хороших друзей, да и сам, замечаю, стал гораздо лучше.
Номер расчета орудия рядовой Артём Ходченков.
— Даже не знаю, с чем сравнить ощущение, когда находишься внутри стреляющей самоходки… Это такая мощь, просто дух захватывает! — подчеркнул этот срочник в беседе. — Мои главные обязанности — заряжание орудия, наблюдение за работой механизмов во время выстрела и выброс гильз. Каждый из снарядов весит около двадцати килограммов — признаться, когда впервые побывал на стрельбах, пришлось нелегко… Но со временем я наловчился, сейчас уверенно справляюсь с любыми задачами.
А еще Артём признался, что хочет остаться на контрактную службу:
— Мне здесь нравится. Служба наша интересная, «с огоньком», так сказать. Поэтому, хочется остаться в армейских рядах и дальше. В артгруппе дружный коллектив, так что сомнений в выборе будущей профессии даже не возникает.
Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора
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Недавно на полигоне Осиповичский личный состав одной из гаубичных самоходных артиллерийских батарей 191‑й...
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