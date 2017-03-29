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Расчёт «Гвоздики»: служба «с огоньком»

29.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Недавно на полигоне Осиповичский личный состав одной из гаубичных самоходных артиллерийских батарей 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно произвел стрельбу из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Впечатлениями о боевой работе поделились военнослужащие одного из расчетов САУ 2С1.

Командир орудия младший сержант Вадим Аниськович.


— Цели поразили успешно! — не скрывая эмоций, с улыбкой произнес младший командир. — В моем расчете опытные ребята, все они отработали не один полевой выход. Понимаем друг друга с полуслова. И точная стрельба для нас — логичный результат эффективных теоретических занятий вкупе с практикой действий при вооружении.

В подразделении Вадим с ноября минувшего года. Он поведал, что в армии чувствует себя комфортно:

— Конечно, поначалу бывало непросто — дисциплина, физические нагрузки, ранние подъемы… Но со временем я привык, адаптировался. А родные, приезжая в гости, каждый раз отмечают перемены во мне: говорят, стал мужественнее, взрослее.

Механик-водитель рядовой Дмитрий Галстян.


— Я в восторге от самоходки, — сразу пояснил Дмитрий. — Управлять ею — настоящее удовольствие. «Гвоздика» проста в управлении, имеет высокую проходимость. До службы в армии я управлял легковым автомобилем, но здесь… Разница существенная!

Воин-артиллерист рассказал также о том, что совсем скоро, в мае, отправится домой.

— По окончании срочной службы хочу найти достойную работу, — поделился он планами. — Слышал такое мнение: в армии-де только время тратится… А у меня сложилось противоположное! Здесь я нашел хороших друзей, да и сам, замечаю, стал гораздо лучше.

Номер расчета орудия рядовой Артём Ходченков.


— Даже не знаю, с чем сравнить ощущение, когда находишься внутри стреляющей самоходки… Это такая мощь, просто дух захватывает! — подчеркнул этот срочник в беседе. — Мои главные обязанности — заряжание орудия, наблюдение за работой механизмов во время выстрела и выброс гильз. Каждый из снарядов весит около двадцати килограммов — признаться, когда впервые побывал на стрельбах, пришлось нелегко… Но со временем я наловчился, сейчас уверенно справляюсь с любыми задачами.

А еще Артём признался, что хочет остаться на контрактную службу:

— Мне здесь нравится. Служба наша интересная, «с огоньком», так сказать. Поэтому, хочется остаться в армейских рядах и дальше. В артгруппе дружный коллектив, так что сомнений в выборе будущей профессии даже не возникает.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора

 
 
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