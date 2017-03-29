Полевой выход одного из зенитных ракетных дивизионов 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проходит в эти дни на Гожском полигоне.

Как рассказал командир этого подразделения майор Алексей Алексеев, одновременно со слаживанием дивизиона осуществляется подготовка боевых расчетов к тактическому учению с боевой стрельбой, которое пройдет в этом году на полигоне Российской Федерации Ашулук, а также к отборочному этапу международного конкурса боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба».

— Основной упор в этот период делаем на тактическую подготовку. Практические занятия проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, — подчеркнул майор Алексей Алексеев. — Ежедневно отрабатываем и нормативы по специальной подготовке: личный состав совершенствует полевую выучку, закрепляет навыки по вопросам передислокации в новый позиционный район с совершением марша, занятия района, организации боевого охранения, оборудования стартовых позиций, маскировки вооружения и техники.