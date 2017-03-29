Конкурс «Человек года ДОСААФ» с 2010 года проводится ежегодно. В нем принимают участие штатные сотрудники организаций и оргструктур оборонного общества.

Оргкомитет конкурса определяет лучших: специалиста автошколы, авиации, спортсмена и тренера. Кроме этого, есть номинация, которая присуждается специалисту, внесшему самый значительный вклад в развитие оборонного общества.

В конце прошлого года во Дворце спорта «Уручье» прошла торжественная церемония подведения итогов спортивного сезона 2016 года в ДОСААФ. Во время этого мероприятия состоялось награждение победителей республиканских и международных соревнований, лучших спортсменов по различным видам спорта, которые развивает оборонное общество.

В номинации «Тренер ДОСААФ 2016 года» победу одержала Валентина Фёдоровна Нестерук — тренер секции по скоростной радиотелеграфии совета Брестской областной организационной структуры ДОСААФ. В номинации «Спортсмен ДОСААФ 2016 года» лучшей признана мастер спорта международного класса по радиоспорту Анна Шевеленко (скоростная радиотелеграфия) — шестикратная абсолютная чемпионка мира, рекордсменка мира 2016 года.

Остальные лауреаты конкурса «Человек года ДОСААФ» были объявлены недавно на очередном пленуме оборонного общества, где подводились итоги деятельности ДОСААФ за 2016 год. «Специалистом учебной организации ДОСААФ 2016 года» стал заместитель председателя по учебно-производственной работе Кобринско-Малоритской межрайонной организационной структуры ДОСААФ Сергей Гром. Летчик-инструктор Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца ДОСААФ Александр Неведомский признан «Специалистом авиации ДОСААФ 2016 года».