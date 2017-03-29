На протяжении нескольких дней в торжественной обстановке в Народном музее истории ДОСААФ проходило вручение удостоверений призывника юношам из девяти различных учреждений образования Фрунзенского района города Минска.





В этом знаменательном для молодых людей мероприятии приняла участие начальник отдела призыва на военную службу военного комиссариата Фрунзенского района Минска подполковник Елена Каснакина. Она отметила, что за несколько дней удостоверения призывника в Народном музее истории ДОСААФ были вручены 256 юношам, которым в этом году исполнилось шестнадцать лет. Все они приняты на воинский учет.

Удостоверения призывникам вручали подполковник Елена Каснакина и ветеран Великой Отечественной войны почетный член ДОСААФ майор в отставке Лев Шейнкман. Лев Семёнович выступил с напутственным словом перед молодыми людьми, рассказал о примерах мужества и стойкости воинов в годы войны.





Лев Семёнович родился 26 октября 1931 года в Витебске. Три раза он, безусый подросток, убегал на фронт. Все получилось лишь с четвертого раза. В итоге парнишка стал сыном полка. Вместе с воинами 1‑го отдельного ордена Красной Звезды полка связи участвовал в освобождении Беларуси, Прибалтики, Восточной Пруссии. Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.

После войны Лев Семёнович окончил институт физической культуры и музыкальное училище, проработал учителем музыки и физкультуры 48 лет, стал отличником народного образования БССР. Почти двадцать лет он является солистом и ведущим народного вокального ансамбля ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил «Память сердца». Сегодня ни одно значимое мероприятие патриотической направленности, которое проводится Республиканским Домом ДОСААФ, не обходится без участия бравого, подтянутого майора в отставке Льва Шейнкмана. Лев Семёнович может спеть душевную песню, аккомпанируя себе на фортепиано, проникновенно читать стихи, быть прекрасным ведущим любого мероприятия. Его выступления, обращения к молодежи всегда очень искренние, идут из глубины души, не оставляют никого равнодушным.





Вот и в этот раз призывники слушали рассказ Льва Семёновича с большим вниманием, уважительно принимали из его рук удостоверения призывника. Торжественное вручение удостоверений завершалось проведением в музее тематических экскурсий «Осоавиахим — ДОСААФ: 90 лет на службе Отечеству», посвященных юбилею образования оборонного общества Беларуси. Их организовал для учащихся и педагогов заместитель директора Республиканского Дома ДОСААФ полковник запаса Александр Соловьёв.





По мнению директора Республиканского Дома ДОСААФ полковника запаса Игоря Радишевского, такие торжественные мероприятия, как вручение удостоверений призывника, в музее истории оборонного общества, станут хорошей практикой и будут проводиться в дальнейшем.

Подготовил капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора