28 февраля нынешнего года ДОСААФ отпраздновал 90‑летие со дня своего образования. Накануне оборонное общество провело целый комплекс мероприятий, приуроченных к этому солидному юбилею. В том числе было проведено сразу несколько республиканских творческих конкурсов, посвященных этой знаменательной дате — детского рисунка, фотографии, школьных сочинений, СМИ и фестиваль песни. Все они проходили в рамках патриотической акции «ДОСААФ — это наши традиции, школа мужества, школа отваги!». Накануне юбилея были подведены итоги творческих состязаний и награждены победители.





Фестиваль-конкурс песни

В конце минувшего года в Республиканском Доме ДОСААФ состоялся финальный тур IV Республиканского фестиваля-конкурса песни ДОСААФ. По решению жюри Гран-при в номинации «Песни гражданско-патриотической тематики «Навечно в памяти народной!» присуждено Анастасии Кравчене, представлявшей оргструктуру ДОСААФ Минска и Минской области. Она проникновенно исполнила песню «Помнят люди». Лауреатом первой премии стал Иван Кришталь («Облаком по небу»), выступавший от Брестской областной оргструктуры (ООС) ДОСААФ.

Серьезная конкуренция была в номинации «Песни о Беларуси «Квiтней, родная Беларусь!». В ней Гран-при достался Алесе Витолс («Пад небам Радзiмы», оргструктура ДОСААФ Минска и Минской области), а диплом лауреата первой премии получила Диана Прохоренко («Сябруюць усе», Могилевская ООС ДОСААФ).

Достаточно много сильных участников оказалось в номинации «Песни лирической тематики «С песней — по жизни!». Здесь Гран-при в упорной борьбе завоевала Дарья Кушнерова («Гляне сонца», Гомельская ООС ДОСААФ), а лауреатами первой премии стало сразу два творческих коллектива — вокальный ансамбль педагогов («На Каляды») из Минска и вокальная студия «ДоМиСолька» («Попурри на тему армейских песен», Витебская ООС ДОСААФ).

Организаторы учредили и специальные призы. Так, приза зрительских симпатий были удостоены Ксения Крышалович («Беларусь чароўная», Гродненская ООС ДОСААФ), и Мария Заяц («Путь», оргструктура ДОСААФ Минска и Минской области). Приз «Музыкальное открытие ДОСААФ» получила Альмира Салаева («Мама», Республиканский Дом ДОСААФ), а «За лучшее воплощение в песенном творчестве темы патриотизма» — Полина Гахович («Мой папа — офицер», Республиканский Дом ДОСААФ). К слову, Полине было предоставлено право выступить 28 февраля на концерте во Дворце Республики во время празднования 90‑летия со дня образования ДОСААФ. Исполненная ею песня вызвала в зале овации.

По решению оргкомитета переходящим памятным призом «Песенный звездопад ДОСААФ» за высокие результаты, достигнутые в развитии художественного творчества, и высокое исполнительское мастерство награждена организационная структура ДОСААФ Минска и Минской области.





Конкурс фотографии

Были подведены и итоги республиканского фотоконкурса «ДОСААФ в фотографиях», проводившегося с января 2016 по январь 2017 года, на который участники представили более 120 работ.

В номинации «Надежный резерв армии» победил Максим Микешин, представлявший Кировскую районную организационную структуру (РОС) ДОСААФ. Первое место в номинации «Воспитывать патриотов» досталось Веронике Борозновой (Могилевская ООС ДОСААФ). «Спорт — здоровье нации» — так называлась номинация, в которой равных не было Наталье Емельяновой (Ленинская РОС ДОСААФ Минска).





В номинации «Портрет современника ДОСААФ» лучшей была признана работа ветерана Вооруженных Сил полковника запаса Виктора Шупранова (Могилевская ООС ДОСААФ), а в номинации «Радзіма мая дарагая!» — Алеси Жигалкович (Ленинская РОС ДОСААФ Минска).

Конкурс школьных сочинений





«В строю шагают с гордостью наследники побед!». Под таким названием с сентября 2016 по февраль 2017 года ДОСААФ проведен республиканский конкурс школьных сочинений. В представленных более чем сорока работах получили отражение наиболее важные периоды истории и деятельности ДОСААФ, раскрыты темы патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

По итогам конкурса оргкомитет определил победителей. Первое место заняла Анастасия Спиридонова (Ленинская РОС ДОСААФ Минска). Второе место разделили между собой сразу три призера — Виталий Махнов (Волковысская РОС ДОСААФ), Михаил Чайко (Минский аэроклуб ДОСААФ) и Ксения Якуто (Ленинская РОС ДОСААФ Минска). Также трое участников стали третьими — Есения Гулько (Московская РОС ДОСААФ Минска), Валерий Мелешко (Ленинская РОС ДОСААФ Минска), Виталий Ефременко (Костюковичская РОС ДОСААФ).

Кроме того, оргкомитетом конкурса принято решение присудить специальный приз «Золотое перо ДОСААФ» Дарье Баланчук (Лельчицкая РОС ДОСААФ).

Конкурс детского рисунка





В период с сентября 2016 года по январь 2017‑го в ДОСААФ был проведен республиканский конкурс детского рисунка «С чего начинается Родина…», на который было представлено более 320 работ.

По итогам конкурса жюри определило победителей. В возрастной категории до 14 лет ими стали: в номинации «Этот День Победы!» — Анна Мисюченко (Заводская РОС ДОСААФ Минска), а приз «Самый юный участник» достался Марку Горбенко (Ленинская РОС ДОСААФ Минска).

В номинации «Есть такая профессия — Родину защищать!» лучшим стал Тимур Коншин (Заводская РОС ДОСААФ Минска). Приз «Самому юному участнику» присужден Алёне Белявской (Кировская межрайонная районная оргструктура (МРОС) ДОСААФ).

Дарья Киватыцкая (Березовская РОС ДОСААФ) одержала победу в номинации «Беларусь моя синеокая». Приз «Самому юному участнику» в этой номинации был вручен Ксении Кирилюк (Ленинская РОС ДОСААФ Минска).

В возрастной категории 14–17 лет в номинации «Этот День Победы!» наиболее эмоционально и художественно яркой оказалась работа Карины Демидович (Березовская РОС ДОСААФ). В номинации «Есть такая профессия — Родину защищать!» конкуренция была очень серьезной, и достаточно трудно было определить победителя. После долгих дискуссий жюри присудило первое место Михаилу Жугарову (Костюковичская РОС ДОСААФ).

Екатерина Савченко (Калинковичская РОС ДОСААФ) победила в номинации «Беларусь моя синеокая». Приза «За оригинальность художественного изображения» была удостоена Дарья Пашкевич (Калинковичская РОС ДОСААФ).

В 2016 году также был проведен республиканский творческий конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического воспитания граждан Республики Беларусь, истории, деятельности и развития ДОСААФ. Активное участие в нем приняли журналисты многих республиканских и региональных печатных изданий, телеканалов и радиостанций. Планируется, что торжественная церемония награждения номинантов конкурса СМИ состоится в Минске во второй половине апреля нынешнего года.

Подготовил капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора