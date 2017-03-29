«Цель наблюдаю. Произвел захват цели. Выполняю пуск…» — эти лаконичные слова во время радиообмена маленький Володя Безбородко произнесет в своей жизни не раз. Он войдет в число военных летчиков, опробовавших один из первых реактивных советских истребителей МиГ‑15, испытает многие крылатые машины и полюбит небо навсегда. Но все это случится потом. А сначала мальчугану нужно было выжить в условиях немецкой оккупации — Великая Отечественная война навсегда разрушила размеренную счастливую жизнь его семьи…





Владимир Иванович родился 14 апреля 1935 года в Минске. Дом, в котором жила семья, находился на пересечении современных улиц Маркса и Энгельса. Отец будущего военного летчика также носил погоны — техник-интендант 2 ранга Иван Безбородко служил в НКВД. Он погиб в 1942 году в бою под Валдаем.

— Мой дед, Емельян Митрофанович, был солдатом царской армии, участвовал в Первой мировой войне, — рассказывает майор в отставке Владимир Безбородко. — Всю свою жизнь он трудился фельдшером в деревне Юшковичи. Односельчане называли его «дядька доктор». Дед мог и зуб вырвать, и роды принять. Его очень уважали. Каждое лето мы с матерью проводили у него.

К счастью, и 22 июня 1941 года маленький Володя с мамой были в гостях у деда — их дом в Минске в тот день разбомбили. Погибли все их соседи…

— Через несколько дней после начала войны деревню заняли немцы, — продолжает рассказ Владимир Иванович. — В шесть лет я еще не понимал, что произошла ужасная трагедия. Немцы выпустили из тюрем заключенных и назначили их по деревням — наблюдать за местным населением, доносить на людей. Предатели быстро почувствовали власть.

В 1942 году родился мой двоюродный брат. Во время родов меня выгнали из хаты, а на улице стоял крепкий мороз. Я тогда так замерз, что до сих пор припоминаю тот случай родственнику!

В том же году деда стали наведывать партизаны. И кто-то из гитлеровских прихвостней на него донес. За связь с партизанами немцы расстреливали без суда и следствия. К счастью, Емельяна Митрофановича вовремя предупредили, и вся наша большая семья — дед, бабушка, мама, я и тетя с двумя маленькими детьми — ушла в лес…

* * *

Через несколько лет страна была освобождена от оккупантов. Володя с матерью поехали в Уречье, где проживала родня по линии его отца. Там мальчик пошел в первый класс. Позже они переехали в Бобруйск, где жили с бабушкой. Там же, в отдельной комнате, проживал квартирант — танкист, старший лейтенант дядя Женя. С ним Володя подружился. Дядя Женя рассказывал пареньку много интересного о службе в армии. Так у мальчика появилась мечта — стать военным. Оставалось лишь определиться с будущей специальностью.

— Муж моей тети, Борис Липкович, был военным летчиком, принимал участие в Великой Отечественной войне, был сбит и попал в плен, потом вернулся на Родину… — рассказывает Владимир Иванович. — Я стал мечтать о небе! В 14 лет надел погоны — поступил в Харьковскую специализированную школу военно-воздушных сил.

После этого была школа начального обучения летчиков в Павлограде. Там Владимир Безбородко досконально изучил учебно-тренировочный самолет Як‑18.

— Первый полет… Ощущения — непередаваемые! — вспоминает летчик. — Поначалу сзади в кабине находился инструктор, а потом мне доверили самостоятельное управление крылатой машиной. В небе обучаемые проводили много часов.

И вот наконец я — курсант Черниговского истребительного училища. Винтомоторный самолет Як‑11, учебно-тренировочный МиГ‑15УТИ и боевой МиГ‑15… Мы по-настоящему заболели небом! На реактивных истребителях летать было гораздо сложнее. Но такая мощь, такая свобода чувствовалась во время полетов! А еще было огромное чувство гордости. Ведь МиГ‑15 еще только поступал на вооружение, и мы были одними из первых, кто осваивал этот истребитель.