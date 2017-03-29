Проблема с очистными сооружениями ОАО «Дятловский сыродельный завод» будет решаться поэтапно. Об этом во время личного приема граждан в Дятловском районе сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает БЕЛТА.





Летом очистные сооружения Дятловского сыродельного завода источают невыносимый запах. Об этом рассказала одна из жительниц Дятлово. Она отметила, что данная проблема волнует и других жителей нескольких улиц, дома на которых расположены неподалеку от очистных сооружений. Проблема не нова: в 2010 году уже был разработан проект реконструкции очистных сооружений, однако не был реализован. Сейчас проект актуализируется, но работы потребуют серьезных финансовых затрат — около 7 млн рублей.

«Схожая проблема есть также в Омшянах, Щучине, других городах. Мы от нее никуда не уйдем. Очистные сооружения строились много лет назад, объемы производства с тех пор выросли в разы. Завод дает продукцию, создает рабочие места, но мы должны учитывать и интересы жителей города», — отметил Владимир Кравцов.

Проблема будет решаться поэтапно. В частности, ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» дано поручение о разработке стратегии по реконструкции очистных сооружений, а также предложение о пересмотре технологических процессов. Жители улицы Дворчанина в райцентре обратились с просьбой о починке или замене канализационных сетей. Сегодня сети не справляются с нагрузкой, трубы забиваются, стоки выходят наружу. Как оказалось, к сетям почти 30-летней давности подключили новый жилой микрорайон.

Для того чтобы избавиться от проблемы, необходимо заменить устаревшие трубы и проложить новые сети. Кроме того, канализационные сети просят провести к частным домам жители улиц Молодежной, Булата и Высоцкого, однако все опять же упирается в старый участок. Граждане за свой счет заказали проект и готовы поучаствовать финансово в строительстве. Областным службам дано поручение в течение месяца внести предложение о том, как выходить из сложившейся ситуации.

«Это недешевое удовольствие, поэтому все обстоятельно будет рассмотрено, лишь тогда будет дан ответ о том, как решить вашу проблему. За последние годы в Дятлово много было вложено: отремонтированы улицы, дороги, мосты. Но сделано еще не все, поэтому шаг за шагом проблемы снимать будем», — отметил Владимир Кравцов.