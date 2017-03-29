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Бороться с неприятным запахом от очистных сооружений сыродельного завода в Дятлово будут поэтапно
29.03.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by
Проблема с очистными сооружениями ОАО «Дятловский сыродельный завод» будет решаться поэтапно. Об этом во время личного приема граждан в Дятловском районе сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов,
Летом очистные сооружения Дятловского сыродельного завода источают невыносимый запах. Об этом рассказала одна из жительниц Дятлово. Она отметила, что данная проблема волнует и других жителей нескольких улиц, дома на которых расположены неподалеку от очистных сооружений. Проблема не нова: в 2010 году уже был разработан проект реконструкции очистных сооружений, однако не был реализован. Сейчас проект актуализируется, но работы потребуют серьезных финансовых затрат — около 7 млн рублей.
«Схожая проблема есть также в Омшянах, Щучине, других городах. Мы от нее никуда не уйдем. Очистные сооружения строились много лет назад, объемы производства с тех пор выросли в разы. Завод дает продукцию, создает рабочие места, но мы должны учитывать и интересы жителей города», — отметил Владимир Кравцов.
Проблема будет решаться поэтапно. В частности, ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» дано поручение о разработке стратегии по реконструкции очистных сооружений, а также предложение о пересмотре технологических процессов. Жители улицы Дворчанина в райцентре обратились с просьбой о починке или замене канализационных сетей. Сегодня сети не справляются с нагрузкой, трубы забиваются, стоки выходят наружу. Как оказалось, к сетям почти 30-летней давности подключили новый жилой микрорайон.
Для того чтобы избавиться от проблемы, необходимо заменить устаревшие трубы и проложить новые сети. Кроме того, канализационные сети просят провести к частным домам жители улиц Молодежной, Булата и Высоцкого, однако все опять же упирается в старый участок. Граждане за свой счет заказали проект и готовы поучаствовать финансово в строительстве. Областным службам дано поручение в течение месяца внести предложение о том, как выходить из сложившейся ситуации.
«Это недешевое удовольствие, поэтому все обстоятельно будет рассмотрено, лишь тогда будет дан ответ о том, как решить вашу проблему. За последние годы в Дятлово много было вложено: отремонтированы улицы, дороги, мосты. Но сделано еще не все, поэтому шаг за шагом проблемы снимать будем», — отметил Владимир Кравцов.
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Летом очистные сооружения Дятловского сыродельного завода источают невыносимый запах. Об этом рассказала одна из жительниц Дятлово. Она отметила, что данная...
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