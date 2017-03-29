﻿ Бороться с неприятным запахом от очистных сооружений сыродельного завода в Дятлово будут поэтапно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бороться с неприятным запахом от очистных сооружений сыродельного завода в Дятлово будут поэтапно

29.03.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Проблема с очистными сооружениями ОАО «Дятловский сыродельный завод» будет решаться поэтапно. Об этом во время личного приема граждан в Дятловском районе сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает БЕЛТА.


Летом очистные сооружения Дятловского сыродельного завода источают невыносимый запах. Об этом рассказала одна из жительниц Дятлово. Она отметила, что данная проблема волнует и других жителей нескольких улиц, дома на которых расположены неподалеку от очистных сооружений. Проблема не нова: в 2010 году уже был разработан проект реконструкции очистных сооружений, однако не был реализован. Сейчас проект актуализируется, но работы потребуют серьезных финансовых затрат — около 7 млн рублей.

«Схожая проблема есть также в Омшянах, Щучине, других городах. Мы от нее никуда не уйдем. Очистные сооружения строились много лет назад, объемы производства с тех пор выросли в разы. Завод дает продукцию, создает рабочие места, но мы должны учитывать и интересы жителей города», — отметил Владимир Кравцов.

Проблема будет решаться поэтапно. В частности, ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» дано поручение о разработке стратегии по реконструкции очистных сооружений, а также предложение о пересмотре технологических процессов. Жители улицы Дворчанина в райцентре обратились с просьбой о починке или замене канализационных сетей. Сегодня сети не справляются с нагрузкой, трубы забиваются, стоки выходят наружу. Как оказалось, к сетям почти 30-летней давности подключили новый жилой микрорайон.

Для того чтобы избавиться от проблемы, необходимо заменить устаревшие трубы и проложить новые сети. Кроме того, канализационные сети просят провести к частным домам жители улиц Молодежной, Булата и Высоцкого, однако все опять же упирается в старый участок. Граждане за свой счет заказали проект и готовы поучаствовать финансово в строительстве. Областным службам дано поручение в течение месяца внести предложение о том, как выходить из сложившейся ситуации.

«Это недешевое удовольствие, поэтому все обстоятельно будет рассмотрено, лишь тогда будет дан ответ о том, как решить вашу проблему. За последние годы в Дятлово много было вложено: отремонтированы улицы, дороги, мосты. Но сделано еще не все, поэтому шаг за шагом проблемы снимать будем», — отметил Владимир Кравцов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом очистные сооружения Дятловского сыродельного завода источают невыносимый запах. Об этом рассказала одна из жительниц Дятлово. Она отметила, что данная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
УВД: около пяти тонн спирта изъято в Барановичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика