Принято считать дом своей крепостью. С недавних пор жительница Слуцка Наталья готова поспорить с этим утверждением. Ее «крепость» дала трещину в конце февраля, когда там завелись мыши. Она обратилась на горячую линию МЛЫН.BY в надежде решить свою проблему.





Дом на улице 14 Партизан, в котором живет Наталья, — обычная пятиэтажка. В здании периодически заводились мыши, но особых проблем жильцам не доставляли. Специальное средство от грызунов за считаные дни избавляло от надоедливого писка и шуршания по углам. Спецобработку проводили и санитарные службы. Правда, раз и навсегда избавиться от вредителей уставшим жильцам так и не удалось.





И вот в ночь с 25 на 26 февраля Наталья вышла на кухню за водой, но, проходя по коридору, вдруг почувствовала резкую боль — кто-то крепко вцепился в ногу. Женщина включила свет и замерла в ужасе: за большой палец ноги ее укусила мышь.

— Я пошла к сыну, показала ногу. Он посмотрел в интернете, как себя вести в подобном случае, и я тут же позвонила по 103. В скорой мне порекомендовали обработать рану и срочно обратиться к хирургу, — вспоминает женщина.

Наутро Наталья поняла, что медлить больше нельзя: нога опухла, покраснела и очень болела. Поехала к врачу, и там ей сообщили, что требуется экстренная госпитализация.

— На неделю положили меня в больницу, наблюдали за раной, прививки делали — от бешенства, от столбняка. Ведь укус мыши может быть очень опасным, здесь требуется наблюдение специалистов, — рассказывает Наталья.

Мыши могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума, энцефалит, бешенство. Поэтому, обработав рану от укуса грызуна с помощью перекиси, зеленки или йода, нужно сразу же обратиться к врачу.

Но даже пройдя полный курс лечения и профилактики, Наталья не может спать спокойно. Вместе с ней живут дети и годовалая внучка. Ребенок тоже может пострадать от грызунов.





Окончательно поставить точку в этом вопросе пообещали в государственном учреждении «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии». Как сообщил МЛЫН.BY главный государственный санитарный врач Слуцкого района Павел Кучко, работы по истреблению вредителей в доме Натальи проведут в ближайшее время.

— Мы направим специалистов, которые проведут осмотр и санобработку помещений, где могли завестись грызуны. Вероятнее всего, это подвалы. А затем, если кто-то еще столкнется с подобной проблемой, нужно будет просто обратиться в ЖКХ — письменно или по телефону. Коммунальники отправляют запрос нам, а мы уже в самые короткие сроки решаем проблему с вредителями, — заверил Павел Кучко.