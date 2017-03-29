МИНСК, 29 мар – Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения страны.



© Sputnik / Виктор Толочко Ведущие вузы Беларуси проведут дни открытых дверей 1 апреля

Постановление министерства было принято еще 9 марта, однако его содержание обнародовали лишь спустя три недели.

Как решили в Минобразования, прием документов в вузы для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе пройдет с 12 по 17 июля (в 2016 году этот срок был на день больше). Сельскохозяйственные вузы будут принимать документы от абитуриентов на заочную форму обучения с 15 ноября по 5 декабря.

При этом в ряде вузов установлены другие сроки для приема документов: в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС – с 12 по 31 июля, в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств – с 12 июля по 2 августа.

Не претерпит существенных изменений в 2017 году сдача централизованного тестирования (ЦТ) – Минобразования оставило те же "пороговые" значения результатов, которые были в прошлом году. Из нововведений – абитуриенты теперь смогут сдавать по четыре экзамена, а их рассадка будет производиться в случайном порядке.

График проведения ЦТ в текущем году ведомством еще не опубликован.