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Минобразования утвердило сроки приемной кампании в вузы в 2017 году
29.03.2017 21:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Постановление министерства было принято еще 9 марта, однако его содержание обнародовали лишь спустя три недели.
Как решили в Минобразования, прием документов в вузы для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе пройдет с 12 по 17 июля (в 2016 году этот срок был на день больше). Сельскохозяйственные вузы будут принимать документы от абитуриентов на заочную форму обучения с 15 ноября по 5 декабря.
При этом в ряде вузов установлены другие сроки для приема документов: в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС – с 12 по 31 июля, в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств – с 12 июля по 2 августа.
Не претерпит существенных изменений в 2017 году сдача централизованного тестирования (ЦТ) – Минобразования оставило те же "пороговые" значения результатов, которые были в прошлом году. Из нововведений – абитуриенты теперь смогут сдавать по четыре экзамена, а их рассадка будет производиться в случайном порядке.
График проведения ЦТ в текущем году ведомством еще не опубликован.
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Пороговые значения результатов централизованного тестирования сохранились с прошлого года.
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