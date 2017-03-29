﻿ Певца Джорджа Майкла похоронили в Лондоне – через 3 месяца после смерти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Певца Джорджа Майкла похоронили в Лондоне – через 3 месяца после смерти

29.03.2017 20:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Похороны британского исполнителя Джорджа Майкла состоялись в среду в Лондоне, сообщил телеканал Sky News.

Певца Джорджа Майкла похоронили в Лондоне – через 3 месяца после смерти
© REUTERS Phil Noble/File Photo
Last Christmas: пять лучших песен Джорджа Майкла

"Похороны певца Джорджа Майкла прошли сегодня, семья и друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом" — привел телеканал заявление семьи певца.

Как сообщает телеканал, церемония была скромной и проходила в закрытом режиме. Родственники исполнителя поблагодарили его поклонников за поддержку.

По информации Sky News, Джорджа Майкла похоронили на кладбище Хайгейт, расположенном на севере британской столицы. В погребальной церемонии приняли участие певцы Эндрю Риджли и Хелен ДеМак, а также актер Мартин Кемп.

Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир 25 декабря 2016 года. Как ранее неоднократно сообщали СМИ Великобритании, смерть певца наступила от естественных причин.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похороны певца, по данным родственников, прошли скромно и без большого количества людей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Певец Юрий Лоза прокомментировал ситуацию вокруг "Евровидения"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика