МИНСК, 29 мар – Sputnik. Похороны британского исполнителя Джорджа Майкла состоялись в среду в Лондоне, сообщил телеканал Sky News.



© REUTERS Phil Noble/File Photo Last Christmas: пять лучших песен Джорджа Майкла

"Похороны певца Джорджа Майкла прошли сегодня, семья и друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом" — привел телеканал заявление семьи певца.

Как сообщает телеканал, церемония была скромной и проходила в закрытом режиме. Родственники исполнителя поблагодарили его поклонников за поддержку.

По информации Sky News, Джорджа Майкла похоронили на кладбище Хайгейт, расположенном на севере британской столицы. В погребальной церемонии приняли участие певцы Эндрю Риджли и Хелен ДеМак, а также актер Мартин Кемп.

Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир 25 декабря 2016 года. Как ранее неоднократно сообщали СМИ Великобритании, смерть певца наступила от естественных причин.