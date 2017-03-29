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Певца Джорджа Майкла похоронили в Лондоне – через 3 месяца после смерти
29.03.2017 20:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Похороны британского исполнителя Джорджа Майкла состоялись в среду в Лондоне, сообщил телеканал Sky News.
© REUTERS Phil Noble/File Photo
"Похороны певца Джорджа Майкла прошли сегодня, семья и друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом" — привел телеканал заявление семьи певца.
Как сообщает телеканал, церемония была скромной и проходила в закрытом режиме. Родственники исполнителя поблагодарили его поклонников за поддержку.
По информации Sky News, Джорджа Майкла похоронили на кладбище Хайгейт, расположенном на севере британской столицы. В погребальной церемонии приняли участие певцы Эндрю Риджли и Хелен ДеМак, а также актер Мартин Кемп.
Джордж Майкл
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Похороны певца, по данным родственников, прошли скромно и без большого количества людей.
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