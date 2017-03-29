МИНСК, 29 мар – Sputnik. Российский музыкант Юрий Лоза полагает, что организаторы песенного конкурса "Евровидение" хотят сохранить "хорошую мину при плохой игре" в ситуации с недопуском участницы от России Юлии Самойловой.

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) считают, что если в ближайшие недели не будет достигнуто решение об участии России в "Евровидении", к Украине могут применить санкции – ее могут лишить права на проведение конкурса .

"Они хотят сохранить хорошую мину при плохой игре. Что такое допустить или не допустить русскую участницу? За один только этот вопрос страна должна быть дисквалифицирована, сам вопрос не уместен", – цитирует РИА Новости слова Лозы.

Музыкант также подчеркнул, что РФ не должна участвовать в конкурсе по правилам, которые ввели в последнее время.

В текущем году Россию на "Евровидении" в Киеве должна представлять певица Самойлова с песней "Flame Is Burning". Однако исполнительнице Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за выступления в Крыму.

Ранее ЕВС предложил Первому каналу провести спутниковую трансляцию выступления певицы, но телеканал отказался от этого, ссылаясь на противоречие правилам конкурса.