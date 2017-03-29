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Певец Юрий Лоза прокомментировал ситуацию вокруг "Евровидения"

29.03.2017 19:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Российский музыкант Юрий Лоза полагает, что организаторы песенного конкурса "Евровидение" хотят сохранить "хорошую мину при плохой игре" в ситуации с недопуском участницы от России Юлии Самойловой.

Певец Юрий Лоза прокомментировал ситуацию вокруг "Евровидения"
© AFP/ Fabrice COFFRINI
ЕВС может лишить Украину "Евровидения" из-за Самойловой

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) считают, что если в ближайшие недели не будет достигнуто решение об участии России в "Евровидении", к Украине могут применить санкции – ее могут лишить права на проведение конкурса.

"Они хотят сохранить хорошую мину при плохой игре. Что такое допустить или не допустить русскую участницу? За один только этот вопрос страна должна быть дисквалифицирована, сам вопрос не уместен", – цитирует РИА Новости слова Лозы.

Музыкант также подчеркнул, что РФ не должна участвовать в конкурсе по правилам, которые ввели в последнее время.

В текущем году Россию на "Евровидении" в Киеве должна представлять певица Самойлова с песней "Flame Is Burning". Однако исполнительнице Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за выступления в Крыму. 

Ранее ЕВС предложил Первому каналу провести спутниковую трансляцию выступления певицы, но телеканал отказался от этого, ссылаясь на противоречие правилам конкурса.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполнитель полагает, что РФ вообще не должна участвовать в конкурсе, по правилам, которые применяются на "Евровидении" сейчас.

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