Доброе утро!

Хорошему человеку должно быть все равно, кого спасать — детей, стариков, мимимишных котиков или… смертельно опасную змею. В Индии вон лесники напоили водой из бутылки, как ребенка или раненого, огромную королевскую кобру, забравшуюся в деревню в поисках воды. Пресмыкающееся приползло к людям из-за жажды — в стране страшная засуха. Да, нам всем нужно быть немного добрее.





ВАЖНОЕ

Лукашенко и Путин собираются встретиться и обсудить работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС. Давно пора, а то в последнее время многовато сложностей в наших отношениях. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в Евразийский экономический союз. Мы вступали ради создания единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике», — напомнил сегодня наш вице-премьер Владимир Семашко.

Стало известно, что Всемирный банк обсуждает с Беларусью девять программ на миллиард долларов. Они касаются инфраструктуры, водоснабжения, энергетики, транспортной сферы, начинается сотрудничество в области образования. И это хорошо.

Средняя зарплата белорусов продолжает падать второй месяц подряд. И это плохо. В феврале она составила почти 717 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки белорусов отличаются по районам — и вы знаете, только в трех районах страны средний житель получает более 400 долларов!





Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня на Донбассе . Полное соблюдение режима прекращения огня в связи вступит в силу в субботу, 1 апреля, в полночь — в связи с предстоящими пасхальными праздниками.

Скандал вокруг участия России в «Евровидении» в Киеве продолжается: организаторы пригрозили Украине отстранением от конкурса , если в течение следующих недель не будет найдено решение по участию России. «Я глубоко сожалею, что „Евровидение“ используют для политических игр», — заявила генеральный директор Европейского вещательного союза. — «Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их, а не настраивать их друг против друга».

ПОПУЛЯРНОЕ

На акциях против налога на тунеядство анархисты появились для многих неожиданно. В толпе протестующих они резко выделялись: маски на лицах, черные флаги, барабаны. БТ в своих сюжетах называло их «проверенными кулаками» оппозиции и сравнивало с нацистами. А кто на самом деле эти люди? Зачем они вышли на акции «нетунеядцев»?





Каждый третий белорус, по официальной статистике, ежемесячно располагает суммой меньше 300 рублей. При этом 6% населения и вовсе находится за национальной чертой бедности, их ежемесячный доход не превышает размера бюджета прожиточного минимума. FINANCE.TUT.BY пообщался с белорусами, которые зарабатывают меньше «минималки» (265 рублей), и расспросил, как они живут на такие деньги . Не жируют: «Покупаем хлеб и дешевые суповые наборы».

Но белорусы бывают и состоятельные. Предположим, у вас завалялись 150 лишних тысяч долларов, и вы хотите купить домик у моря. Есть вариант у Минского, в Лапоровичах, в Батуми, Одессе, Паланге, Болгарии. Что выберете? Изучайте предложения, есть интересные варианты .

В Петрикове суд начал слушать дело женщины, убившей сельского почтальона. Шокирует, как хладнокровно она вела себя после убийства. Всего через несколько часов после случившегося на побывку из армии к ней приехал сын. Мать встретила парня как ни в чем не бывало — они сидели на кухне, беседовали, а вечером отправились отметить отпуск в местный бар.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В 2018 году исполнится 180 лет со дня рождения Кастуся Калиновского, легендарного руководителя восстания 1863 года. Его имя на слуху, но в его жизнеописании до сих пор хватает «белых пятен». А мы вот узнали много интересного : по каким предметам будущий лидер восстания получил пятерки, а по каким тройки, от какой тяжелой болезни страдал в Петербурге, а также при каких обстоятельствах познакомился с одноклассником Пушкина и отцом Дзержинского.

Мелитина Станюта — ну ее же все знают, да? — показала SPORT.TUT.BY ювелирное украшение, которое создано по ее образу . Это фигурка гимнастки в виде кулона, лепили по фото Мелиты. «В Беларуси, к сожалению, не взялись за такую тонкую работу, нашли мастера за границей». Появление кулона в продаже и еще несколько вещей говорят о том, что магазин Станюты превращается в фан-дом гимнастики. Но украшение миленькое, да. Можно предположить, что мамы маленьких звездочек гимнастики будут за ним гоняться.





Знаете, кого у нас можно назвать «Еврооптом» в непродовольственной сфере»? Сеть магазинов «Ами Мебель»! Именно она — крупнейший непродовольственный ритейлер страны. Но о самой сети и ее материнской компании — барановичской фабрике «Лагуна» — минимум информации. В «Лагуне» от интервью TUT. BY отказались, но мы не отчаялись и попытались самостоятельно все разузнать .

А вот журнал People ежегодно на протяжении вот уже 30 лет выбирает самого сексуального мужчину. В разные годы этот титул получали самые разные знаменитости — девочки, давайте вспомним всех, кто получал это звание . Клуни, Кеннеди-мл., Гир, Суэйзи, Бэкхем — мммммм, такие красавцы в списке!

Все новости среды, 29 марта

И это. Кхм. Мужчины! Меньше смотрите порно — и будет вам счастье. Вот. Извините. Новыми исследованиями навеяло .

Хорошего дня!

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