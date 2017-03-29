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В Гомеле после "суток" на свободу вышли первые оппозиционеры и активисты
30.03.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Гомельский изолятор временного содержания после административного ареста покинула часть оппозиционеров, активистов и блогеров: 27 марта вышел на свободу после 10-суточного ареста Дмитрий Сабуров, 28 марта стены изолятора покинул, пробыв там 14 суток, активист профсоюза РЭП Виктор Рубцов. Также в этот день, после трехсуточного ареста, отпустили распространителя газеты «Новы час»
29 марта из ИВС вышли общественный активист Борис Аникеев и оппозиционер Владимир Кацора. Мужчин встречали около 20 человек.
— Мой арест — оценка нашей работы. Тем более, как я узнал, «
Также утром 29 марта из ИВС вышел активист Объединенной гражданской партии
Из изолятора Непомнящих пошел в травмопункт, где ему наложили гипс — при задержании с применением физической силы 15 марта ему сломали палец.
Известно, что в отношении активиста составлен новый административный протокол — за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики. На своей странице в одной из соцсетей Владимир Непомнящих выставил фотографию, на которой рядом размещены Адольф Гитлер и Александр Лукашенко. Непомнящих намерен обратиться в КГБ, чтобы силовая структура проверила работу отдела по организованной преступности и коррупции.
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Гомельский изолятор временного содержания после административного ареста покинула часть оппозиционеров, активистов и блогеров.
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