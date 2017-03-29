Гомельский изолятор временного содержания после административного ареста покинула часть оппозиционеров, активистов и блогеров: 27 марта вышел на свободу после 10-суточного ареста Дмитрий Сабуров, 28 марта стены изолятора покинул, пробыв там 14 суток, активист профсоюза РЭП Виктор Рубцов. Также в этот день, после трехсуточного ареста, отпустили распространителя газеты «Новы час» Александра Процко , сообщает БелаПАН .

29 марта из ИВС вышли общественный активист Борис Аникеев и оппозиционер Владимир Кацора. Мужчин встречали около 20 человек.

— Мой арест — оценка нашей работы. Тем более, как я узнал, « Марш нетунеядцев-2 » в Гомеле 25 марта состоялся, и во многом по нашему сценарию, хоть нас и посадили. Я сидел в одиночной камере, на прогулки не ходил — отказывался. Когда я сегодня выходил, мне отдали письма, открытки, газеты, которые передавали люди, но мне это во время ареста не отдали. Мол, а вдруг там что-то секретное, может, там план какой-то разработан, и мы, сидя в камере, сделаем переворот. Какие планы — не скажу, но их много, — рассказал Кацора.

Также утром 29 марта из ИВС вышел активист Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих , который отбыл там два срока. Первоначально милиция обвинила гомельчанина в нецензурной брани, и он был наказан арестом за данное правонарушение и участие в «Марше нетунеядцев» 19 февраля сроком на трое суток. Во время отбывания наказания он дополнительно получил еще 10 суток ареста за участие в «Марше нетунеядцев» в Рогачеве.

Из изолятора Непомнящих пошел в травмопункт, где ему наложили гипс — при задержании с применением физической силы 15 марта ему сломали палец.

Известно, что в отношении активиста составлен новый административный протокол — за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики. На своей странице в одной из соцсетей Владимир Непомнящих выставил фотографию, на которой рядом размещены Адольф Гитлер и Александр Лукашенко. Непомнящих намерен обратиться в КГБ, чтобы силовая структура проверила работу отдела по организованной преступности и коррупции.