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В Могилеве открыта регистрация на второй "Тотальный диктант"
30.03.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by
Всемирная акция «Тотальный диктант-2017» во второй раз пройдет в Могилеве 8 апреля. Писать диктант будут в Белорусско-Российском университете в аудитории № 301, сообщает
Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека. Проект продвигают активисты и волонтеры. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель.
Регистрация участников стартует 29 марта на
В этом году в мероприятии примут участие около 800 городов из 72 стран мира. Автором «Тотального диктанта-2017» стал Леонид Юзефович, российский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. В Могилеве диктант по русскому языку проведет ведущая программ отдела радиовещания «Телерадиокомпании Могилев» Наталья Глушкова. Начало — в 14:00.
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Диктант проведет ведущая программ отдела радиовещания "Телерадиокомпании Могилев" Наталья Глушкова.
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