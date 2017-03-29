Всемирная акция «Тотальный диктант-2017» во второй раз пройдет в Могилеве 8 апреля. Писать диктант будут в Белорусско-Российском университете в аудитории № 301, сообщает сайт горисполкома . Принять участие в общественном проекте может любой желающий.



Фото с сайта nadasuge.ru

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека. Проект продвигают активисты и волонтеры. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель.

Регистрация участников стартует 29 марта на официальном сайте проекта . Процесс регистрации необходимо завершить ответом на письмо, которое придет на указанный электронный почтовый адрес.

В этом году в мероприятии примут участие около 800 городов из 72 стран мира. Автором «Тотального диктанта-2017» стал Леонид Юзефович, российский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. В Могилеве диктант по русскому языку проведет ведущая программ отдела радиовещания «Телерадиокомпании Могилев» Наталья Глушкова. Начало — в 14:00.