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В Могилеве открыта регистрация на второй "Тотальный диктант"

30.03.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Всемирная акция «Тотальный диктант-2017» во второй раз пройдет в Могилеве 8 апреля. Писать диктант будут в Белорусско-Российском университете в аудитории № 301, сообщает сайт горисполкома. Принять участие в общественном проекте может любой желающий.


Фото с сайта nadasuge.ru

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека. Проект продвигают активисты и волонтеры. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель.

Регистрация участников стартует 29 марта на официальном сайте проекта. Процесс регистрации необходимо завершить ответом на письмо, которое придет на указанный электронный почтовый адрес.

В этом году в мероприятии примут участие около 800 городов из 72 стран мира. Автором «Тотального диктанта-2017» стал Леонид Юзефович, российский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. В Могилеве диктант по русскому языку проведет ведущая программ отдела радиовещания «Телерадиокомпании Могилев» Наталья Глушкова. Начало — в 14:00.

 
Теги: Могилев
 
 
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Диктант проведет ведущая программ отдела радиовещания "Телерадиокомпании Могилев" Наталья Глушкова.

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