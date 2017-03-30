Как хранить пиломатериалы*

Покупка пиломатериалов – дело очень серьезное и требующее особого внимания. И удачно справившись с выбором и доставкой, покупатель обычно думает, что сделал все, что должен был. Но ведь покупая в магазине молоко вы не бросаете его на подоконник и не храните журналы на полочке в ванной. Так и с пиломатериалами нельзя обходиться пренебрежительно.

Часто в магазины Минска возвращают товары, утратившие свои именно из-за несоблюдения правил их хранения. Помните: если вы создадите правильные условия для содержания купленного качественного товара, он останется таким же хорошим максимально долгое время.

Чтобы у вас не возникло проблем, связанных с особенностями хранения пиломатериалов, мы совместно со специалистами минского интернет-магазина vagonka.by подготовили пару специальных советов.

И начать мы хотим именно с того этапа, когда, собственно, начинается этот самый срок хранения пиломатериалов – с первого слада для готовых изделий на производстве. Почему именно отсюда? Какое значение имеют условия хранения товара на складе для купленных и уже увезенных покупателем пиломатериалов? Дело в том, что дерево и любой продукт из него, особенно необработанный защитными средствами, имеет особенность привыкать к условиям хранения, температуре, влажности, свету и даже положению в помещении. Все знают, что мох растет с севера. Этот факт доказывает, что дерево особенно чувствительно к окружающим природным и климатическим факторам. Вы можете купить качественные пиломатериалы в Минске на vagonka.by по низкой цене. На складах компаний «Русский лес», созданы лучшие условия для содержания пиломатериалов.

Правило 1: обращайте внимание на репутацию магазина, у которого вы собираетесь приобрести пиломатериалы. Только дорожащие своим положением и клиентской базой компании будут поставлять действительно качественные товары собственного производства.

И нет разницы между средой хранения доски класса Экстра и вагонкой класса С. Абсолютно для всех пиломатериалов на производстве созданы одинаковые идеальные условия. С одной стороны, это гарант того, что вам продадут действительно качественный и неиспорченный товар. Однако с другой, это накладывает на вас ответственность за создание таких же хороших условий хранения у себя на участке. Отсюда вытекает правило 2. Правило 2: обязательно интересуйтесь, при каких условиях хранятся пиломатериалы на складе производства. Это поможет вам оперативно создать похожие условия на вашем домашнем складе или в другом месте временного хранения купленных пиломатериалов.

Компания «Русский лес» для покупателей интернет-магазина vagonka.by раскрыла несколько своих правил хранения готовых пиломатериалов и необработанной древесины.

1) хранить дерево лучше под крышей. Каким бы качественным и плотным ни было дерево, оно, особенно в незащищенном и необработанном виде, боится долгого нахождения под палящим солнцем или проливным дождем. Оберегайте древесину от пересыхания и высокой влажности – тогда вы сохраните пиломатериал в таком состоянии, в каком покупали его с производства.

2) держите дерево в закрытом помещении. Стены, пусть даже временные и несплошные, защитят древесину от атмосферных осадков, сквозняков и преждевременного неравномерного усыхания. Также в закрытом помещении легче создать одинаковую для всех материалов температуру.

3) не кладите дерево на голую поверхность. Вне зависимости от того, храните вы дерево на земле или на бетонном/деревянном полу, – обязательно позаботьтесь о подложке-прокладке между древесиной и другим материалом. Чаще всего такой подложкой служит толь. Под него также обязательно подкладывать какое-нибудь основание (балки или брусья), которое поднимет кубы древесины и обеспечит получение ею воздуха. На производствах к толю обращаются благодаря его невысокой стоимости и уникальных гидроизоляционных свойствах. Он обезопасит дерево от лишней влаги и не даст насекомым с земли перебраться на пиломатериалы.

4) держите дерево в чистоте. Не будет открытием заявление, что чистое всегда хранится дольше. В мусоре, как правило, содержатся тысячи разных вредных бактерий и не меньше насекомых. Особенно опасны для дерева последние. Даже из самой отборной древесины посторонние жуки и личинки могут сделать решето, покрытое червоточинами. А грязь, случайно попавшая между здоровыми досками, приведет к образованию гнили и разрушению дерева.

5) не складывайте все пиломатериалы вместе. Особенно важно соблюдать это правило при хранении разных пиломатериалов, которые произведены по разным технологиям. Дело в том, что обработка, а главное степень влажности древесины может отличаться у двух похожих материалов или даже у одинаковых, но произведенных в разных партиях. И хранение их вместе может привести к отдаче влаги одних и принятию этой влаги других. А такой круговорот опасен преждевременным гниением и плесневением пиломатериалов. Поэтому храните дерево в кубах с небольшими расстояниями друг от друга. Идеальным считается хранение в подвешенном состоянии на специальных балках у потолка или на стенах.

6) обеспечьте постоянную циркуляцию воздуха между материалами. Это тоже важно для предотвращения гнили дерева. Позаботьтесь о том, чтобы к месту хранения пиломатериалов свободно проходил воздух с улицы. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы «дышал» каждый из пиломатериалов. Складывайте привезенный товар с небольшими зазорами друг между другом (крест-накрест, «колодцем», «решеткой» и т.д.). Также можно прокладывать между купленными качественными досками мене качественные домашние. Так дерево будет проветриваться и быстрее испарит ненужную влагу.

7) если собираетесь хранить материалы продолжительное время – обработайте их антисептиком. Так вы будете спокойны за качество пиломатериалов и их сохранность.

И наш последний совет – не забывайте об этом важном этапе – хранении – и не скупитесь на него. Ведь после покупки и доставки товара за его сохранность отвечаете вы сами, и ни нам, ни вам не хочется, чтобы все усилия, приложенные для выбора и отгрузки пиломатериалов, прошли даром.

Как видите, для правильного хранения древесины нужно следовать всего нескольким простым советам. Правил, конечно, гораздо больше. Но подробнее с ними ознакомиться вы можете непосредственно у компании-производителя. Если вы приобретете пиломатериалы у минского производителя «Русский лес» - специалисты интернет-магазина vagonka.by совершенно бесплатно проконсультируют вас по всем вопросам условий правильного хранения наших пиломатериалов.

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