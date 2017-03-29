МИНСК, 30 мар — Sputnik. Рабочий, получивший множественные переломы конечностей в результате падения металлической трубы на буровой скважине "Надвинская" (Речицкий район), находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное и удовлетворительное, сообщают местные СМИ.

Несчастный случай произошел в начале этой недели, 27 марта, на буровой скважине "Надвинская" возле деревни Вышемир. Помощник бурильщика выполнял работу по ремонту скважины, в какой-то момент на него рухнула металлическая труба . Позже было установлена, что падение произошло из-за самопроизвольного открытия створки элеватора.

Мужчина с множественными переломами конечностей был госпитализирован в местную больницу, в травматологическое отделение. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное и удовлетворительное.

Следователи занялись расследованием инцидента, изъяты документы об охране труда, а также оборудование для экспертизы. Среди основных версий случившегося — неисправность техники и несоблюдение правил техники безопасности работниками предприятия.