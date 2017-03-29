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ЧП на скважине "Надвинская": рабочий находится в больнице
30.03.2017 08:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Рабочий, получивший множественные переломы конечностей в результате падения металлической трубы на буровой скважине "Надвинская" (Речицкий район), находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное и удовлетворительное, сообщают местные СМИ.
Несчастный случай произошел в начале этой недели, 27 марта, на буровой скважине "Надвинская" возле деревни Вышемир.
Мужчина с множественными переломами конечностей был госпитализирован в местную больницу, в травматологическое отделение. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное и удовлетворительное.
Следователи занялись расследованием инцидента, изъяты документы об охране труда, а также оборудование для экспертизы. Среди основных версий случившегося — неисправность техники и несоблюдение правил техники безопасности работниками предприятия.
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Следователи после осмотра места происшествия изъяли оборудование и документацию по охране труда, чтобы выяснить причину инцидента.
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