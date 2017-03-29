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ЧП на скважине "Надвинская": рабочий находится в больнице

30.03.2017 08:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Рабочий, получивший множественные переломы конечностей в результате падения металлической трубы на буровой скважине "Надвинская" (Речицкий район), находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное и удовлетворительное, сообщают местные СМИ.

Несчастный случай произошел в начале этой недели, 27 марта, на буровой скважине "Надвинская" возле деревни Вышемир. Помощник бурильщика выполнял работу по ремонту скважины, в какой-то момент на него рухнула металлическая труба. Позже было установлена, что падение произошло из-за самопроизвольного открытия створки элеватора. 

Мужчина с множественными переломами конечностей был госпитализирован в местную больницу, в травматологическое отделение. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное и удовлетворительное.

Следователи занялись расследованием инцидента, изъяты документы об охране труда, а также оборудование для экспертизы. Среди основных версий случившегося  — неисправность техники и несоблюдение правил техники безопасности работниками предприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи после осмотра места происшествия изъяли оборудование и документацию по охране труда, чтобы выяснить причину инцидента.

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