МИНСК, 30 мар — Sputnik. Сенат Аргентины принял решение одобрить использование марихуаны для лечения больных эпилепсией и фибромиалгией, сообщает портал La Nacion.

В ноябре прошлого года за частичную легализацию использования марихуаны выступила Палата депутатов местного парламента.

Накануне инициатива была поддержана единогласно 58 сенаторами. Министерству здравоохранения страны поручено гарантировать обеспечение пациентов, нуждающихся в препаратах на основе масла каннабиса, данными лекарствами бесплатно, а также импортировать их в случае необходимости. Также разрешается выращивание марихуаны соответствующими ведомствами в нужных объемах.

При этом самостоятельное выращивание марихуаны для собственного потребления в Аргентине остается под запретом в отличие от соседнего Уругвая, давно легализовавшего такую возможность.

В настоящее время в Аргентине за выращивание марихуаны грозит от 4 до 15 лет тюрьмы.