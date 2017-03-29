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Марихуану в Аргентине разрешили использовать в медицинских целях
30.03.2017 08:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Сенат Аргентины принял решение одобрить использование марихуаны для лечения больных эпилепсией и фибромиалгией, сообщает портал La Nacion.
В ноябре прошлого года за частичную легализацию использования марихуаны выступила Палата депутатов местного парламента.
Накануне инициатива была поддержана единогласно 58 сенаторами. Министерству здравоохранения страны поручено гарантировать обеспечение пациентов, нуждающихся в препаратах на основе масла каннабиса, данными лекарствами бесплатно, а также импортировать их в случае необходимости. Также разрешается выращивание марихуаны соответствующими ведомствами в нужных объемах.
При этом самостоятельное выращивание марихуаны для собственного потребления в Аргентине остается под запретом в отличие от соседнего Уругвая, давно легализовавшего такую возможность.
В настоящее время в Аргентине за выращивание марихуаны грозит от 4 до 15 лет тюрьмы.
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В то же время она не снимает запрет с выращивания каннабиса дли личного использования.
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