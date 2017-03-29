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В Могилеве показания счетчиков за воду теперь можно передавать по Viber
30.03.2017 09:36 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве можно передавать показания индивидуальных приборов учета воды через Viber. Новая возможность появилась в марте, сообщается на
Номер, по которому принимают данные со счетчиков воды, — тот же, по которому принимают СМС: +375−44−718−59−97. При передаче показаний через Viber связь односторонняя.
Передать показания приборов учета воды по-прежнему можно и другими способами:
— автодозвон. Автоответчик работает с 20-го по последнее число каждого месяца круглосуточно;
— диспетчерская служба по приему показаний (телефоны: 71−71−01, 71−71−02, 71−71−03, 71−71−04, 71−71−05). Время работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00; суббота, воскресенье — выходной. В остальное время работают автоответчики;
— дозвон по телефонам расчетно-кассового центра (с 08.00 до 20.00 ежедневно);
— СМС по телефону: 8−044−718−59−97;
— заполнение
— посещение расчетно-кассового центра (время работы с 08.00 до 20.00 без обеда и выходных, кроме дней, официально объявленных праздничными).
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Номер - тот же, по которому принимали СМС с данными.
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