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В Могилеве показания счетчиков за воду теперь можно передавать по Viber

30.03.2017 09:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве можно передавать показания индивидуальных приборов учета воды через Viber. Новая возможность появилась в марте, сообщается на сайте Центра городских информационных систем.


Фото с сайта news.pn

Номер, по которому принимают данные со счетчиков воды, — тот же, по которому принимают СМС: +375−44−718−59−97. При передаче показаний через Viber связь односторонняя.

Передать показания приборов учета воды по-прежнему можно и другими способами:

— автодозвон. Автоответчик работает с 20-го по последнее число каждого месяца круглосуточно;

— диспетчерская служба по приему показаний (телефоны: 71−71−01, 71−71−02, 71−71−03, 71−71−04, 71−71−05). Время работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00; суббота, воскресенье — выходной. В остальное время работают автоответчики;

— дозвон по телефонам расчетно-кассового центра (с 08.00 до 20.00 ежедневно);
— e-mail: РКЦ № 1 — ipu_rkc1@cgis.by; РКЦ № 2 — ipu_rkc2@cgis.by; РКЦ № 3 — ipu_rkc3@cgis.by; РКЦ № 4 — ipu_rkc4@cgis.by; РКЦ № 5 — ipu_rkc5@cgis.by;

— СМС по телефону: 8−044−718−59−97;

— заполнение специальной формы в разделе «сообщить показания ПИУ» на сайте предприятия;

— посещение расчетно-кассового центра (время работы с 08.00 до 20.00 без обеда и выходных, кроме дней, официально объявленных праздничными).

 
Теги: Могилев
 
 
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Номер - тот же, по которому принимали СМС с данными.

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