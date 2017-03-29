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Сроки проведения вступительной кампании: что изменилось?
30.03.2017 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Министерство образования Беларуси определило сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения в 2017 году, сообщается в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Минобразования утверждает сроки проведения вступительной кампании ежегодно.
В этом году для подачи документов на бюджетную или платную формы получения образования в большинстве вузов определены сроки с 12 по 17 июля. Больше времени отведено на прием документов сразу на платную форму обучения — с 12 июля по 4 августа.
Для сравнения, в 2016 году срок подачи документов был на день больше.
В Минобразования установили также срок подачи документов для лиц, поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля — с 15 ноября по 5 декабря.
В этом году появилось еще одно нововведение: выпускники профильных педагогических классов смогут поступать на педспециальности без экзаменов, документы надо будет подать с 12 по 14 июля.
В ряде вузов пройдут и внутренние вступительные испытания:
Необходимое испытание для поступления в университеты и институты — централизованное тестирование (ЦТ) — пройдет в июне этого года. Абитуриенты смогут сдавать четыре предмета на свой выбор. Даты проведения ЦТ по предметам Минобразования еще не обнародованы.
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Для подачи документов на бюджетную форму обучения в большинство вузов абитуриенту будут отведены всего шесть дней.
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