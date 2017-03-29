﻿ ЕВС осторожно комментирует слова об отстранении Украины от Евровидения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕВС осторожно комментирует слова об отстранении Украины от Евровидения

30.03.2017 10:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Европейский вещательный союз заявил, что не может отвечать за выводы швейцарской газеты Blick о возможных санкциях со стороны организации в отношении Украины за запрет въезда в страну представительницы России на международном конкурсе "Евровидение".

ЕВС осторожно комментирует слова об отстранении Украины от Евровидения
© Sputnik Антон Белицкий
Певец Юрий Лоза прокомментировал ситуацию вокруг "Евровидения"

Издание в среду опубликовало интервью с гендиректором ЕВС, в котором изложена позиция союза по ситуации вокруг допуска российской конкурсантки, а также указано, что организация может применить санкции к Украине – вплоть до лишения права провести конкурс.

На запрос немецкого издания Deutsche Welle в пресс-службе ЕВС позже заявили, что цитаты в интервью приведены верно, однако "отвечать за иные умозаключения газеты" в союзе не могут – в том числе информацию, что организация уже рассматривает вариант воздействия на Украину.

В ЕВС подчеркнули: в случае нарушения странами-участницами правил конкурса, в отношении них могут быть применены меры. Однако, по информации ряда СМИ, подобное решение может быть принято лишь после самого "Евровидения".

"Поведение Украины абсолютно неприемлемо. Я глубоко сожалею о том, что "Евровидение" используют для политических игр. "Евровидение" должно доставлять радость и объединять миллионы людей, а не настраивать их друг против друга", – заявляла швейцарской газете гендиректор ЕВС Ингрид Дельтенре.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской конкурсантке "Евровидения" Юлии Самойловой въезд в страну за посещение ею Крыма в 2015 году. Сейчас ЕВС и власти Украины "пытаются найти консенсус по допуску всех артистов к шоу".

"Евровидение-2017" состоится в Киеве 9-13 мая.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вещательный союз подтвердил приведенные швейцарской газеты цитаты, однако выводы издания решил не комментировать.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В горящем доме в Витебске погибли двое мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика