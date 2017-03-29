МИНСК, 30 мар – Sputnik. Европейский вещательный союз заявил, что не может отвечать за выводы швейцарской газеты Blick о возможных санкциях со стороны организации в отношении Украины за запрет въезда в страну представительницы России на международном конкурсе "Евровидение".



© Sputnik Антон Белицкий Певец Юрий Лоза прокомментировал ситуацию вокруг "Евровидения"

Издание в среду опубликовало интервью с гендиректором ЕВС, в котором изложена позиция союза по ситуации вокруг допуска российской конкурсантки, а также указано, что организация может применить санкции к Украине – вплоть до лишения права провести конкурс.

На запрос немецкого издания Deutsche Welle в пресс-службе ЕВС позже заявили, что цитаты в интервью приведены верно, однако "отвечать за иные умозаключения газеты" в союзе не могут – в том числе информацию, что организация уже рассматривает вариант воздействия на Украину.

В ЕВС подчеркнули: в случае нарушения странами-участницами правил конкурса, в отношении них могут быть применены меры. Однако, по информации ряда СМИ, подобное решение может быть принято лишь после самого "Евровидения".

"Поведение Украины абсолютно неприемлемо. Я глубоко сожалею о том, что "Евровидение" используют для политических игр. "Евровидение" должно доставлять радость и объединять миллионы людей, а не настраивать их друг против друга", – заявляла швейцарской газете гендиректор ЕВС Ингрид Дельтенре.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской конкурсантке "Евровидения" Юлии Самойловой въезд в страну за посещение ею Крыма в 2015 году. Сейчас ЕВС и власти Украины "пытаются найти консенсус по допуску всех артистов к шоу".

"Евровидение-2017" состоится в Киеве 9-13 мая.