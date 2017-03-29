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ЕВС осторожно комментирует слова об отстранении Украины от Евровидения
30.03.2017 10:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Европейский вещательный союз заявил, что не может отвечать за выводы швейцарской газеты
© Sputnik Антон Белицкий
Издание в среду опубликовало интервью с гендиректором ЕВС, в котором изложена позиция союза по ситуации вокруг допуска российской конкурсантки, а также указано, что организация может применить санкции к Украине – вплоть до лишения права провести конкурс.
На запрос немецкого издания
В ЕВС подчеркнули: в случае нарушения странами-участницами правил конкурса, в отношении них могут быть применены меры. Однако, по информации ряда СМИ, подобное решение может быть принято лишь после самого "Евровидения".
"Поведение Украины абсолютно неприемлемо. Я глубоко сожалею о том, что "Евровидение" используют для политических игр. "Евровидение" должно доставлять радость и объединять миллионы людей, а не настраивать их друг против друга", – заявляла швейцарской газете гендиректор ЕВС Ингрид Дельтенре.
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской конкурсантке "Евровидения" Юлии Самойловой въезд в страну за посещение ею Крыма в 2015 году. Сейчас ЕВС и власти Украины "пытаются найти консенсус по допуску всех артистов к шоу".
"Евровидение-2017" состоится в Киеве 9-13 мая.
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Вещательный союз подтвердил приведенные швейцарской газеты цитаты, однако выводы издания решил не комментировать.
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