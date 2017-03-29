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В горящем доме в Витебске погибли двое мужчин

30.03.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В ночь на 30 марта спасателям поступил звонок о пожаре в доме по улице 6-й Задорожной в Витебске. Позже в разрушенном здании нашли тела двух мужчин. Подробности сообщает Управление МЧС по Витебской области.


От огня обрушилась часть кровли и потолочного перекрытия. Известно, что хозяин дома умер еще несколько лет назад, и в последнее время там жил его 30-летний знакомый, безработный мужчина из Фаниполя.

Пожар потушили через полчаса, при разборке завалов в жилой комнате возле окна нашли труп жильца дома. А позже у печи — труп 63-летнего пенсионера с соседней улицы. Со слов соседей, накануне мужчины выпивали.

Вероятная причина пожара — неосторожность при курении.



 
Теги: Витебск
 
 
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Со слов соседей, накануне мужчины выпивали.

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