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В горящем доме в Витебске погибли двое мужчин
30.03.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by
В ночь на 30 марта спасателям поступил звонок о пожаре в доме по улице 6-й Задорожной в Витебске. Позже в разрушенном здании нашли тела двух мужчин. Подробности
От огня обрушилась часть кровли и потолочного перекрытия. Известно, что хозяин дома умер еще несколько лет назад, и в последнее время там жил его 30-летний знакомый, безработный мужчина из Фаниполя.
Пожар потушили через полчаса, при разборке завалов в жилой комнате возле окна нашли труп жильца дома. А позже у печи — труп 63-летнего пенсионера с соседней улицы. Со слов соседей, накануне мужчины выпивали.
Вероятная причина пожара — неосторожность при курении.
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Со слов соседей, накануне мужчины выпивали.
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