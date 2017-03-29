В ночь на 30 марта спасателям поступил звонок о пожаре в доме по улице 6-й Задорожной в Витебске. Позже в разрушенном здании нашли тела двух мужчин. Подробности сообщает Управление МЧС по Витебской области.





От огня обрушилась часть кровли и потолочного перекрытия. Известно, что хозяин дома умер еще несколько лет назад, и в последнее время там жил его 30-летний знакомый, безработный мужчина из Фаниполя.

Пожар потушили через полчаса, при разборке завалов в жилой комнате возле окна нашли труп жильца дома. А позже у печи — труп 63-летнего пенсионера с соседней улицы. Со слов соседей, накануне мужчины выпивали.

Вероятная причина пожара — неосторожность при курении.







