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Минск ответил на критику России о реэкспорте картофеля
30.03.2017 11:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Беларусь в 2016 году поставляла в Россию только тот картофель, который был произведен в республике, реэкспорта не осуществлялось, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Гракун в четверг на пресс-конференции в Минске.
© Sputnik/ Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин
"Нас россияне критикуют, что мы якобы импортный картофель к ним завозим. Зачем нам это делать, если у нас достаточно своего, еще и сейчас на складах лежит 140 тысяч тонн", — сказал замминистра.
По его словам, Беларусь не закупает картофель за рубежом, так как в стране достаточно своего производства. Единственное исключение — импортный ранний картофель, который завозят предприятия торговли, государство не может им этого запретить.
Гракун также сообщил, что в 2016 году Беларусь поставила в Россию 294 тысячи тонн картофеля, его происхождение подтверждено и данными статистики, и фитосанитарным сертификатами. При этом сам Россельхознадзор на высказывал претензий по стране происхождения и не упрекал Беларусь в картофельном реэкспорте.
Замминистра также заметил, что сейчас на складах и в хранилищах лежит 40 тысяч тонн овощей и семь тысяч тонн белорусских яблок. "Как бы нас там ни критиковали, но у нас есть хорошие товарные яблоки", — подчеркнул он.
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Весь картофель, который Беларусь в 2016 году поставила в РФ, был произведен в республике, это подтверждается документами и признается Россельхознадзором.
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