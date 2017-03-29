МИНСК, 30 мар — Sputnik. Беларусь в 2016 году поставляла в Россию только тот картофель, который был произведен в республике, реэкспорта не осуществлялось, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Гракун в четверг на пресс-конференции в Минске.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин Какие сорта белорусского картофеля самые вкусные и урожайные

"Нас россияне критикуют, что мы якобы импортный картофель к ним завозим. Зачем нам это делать, если у нас достаточно своего, еще и сейчас на складах лежит 140 тысяч тонн", — сказал замминистра.

По его словам, Беларусь не закупает картофель за рубежом, так как в стране достаточно своего производства. Единственное исключение — импортный ранний картофель, который завозят предприятия торговли, государство не может им этого запретить.

Гракун также сообщил, что в 2016 году Беларусь поставила в Россию 294 тысячи тонн картофеля, его происхождение подтверждено и данными статистики, и фитосанитарным сертификатами. При этом сам Россельхознадзор на высказывал претензий по стране происхождения и не упрекал Беларусь в картофельном реэкспорте.

Замминистра также заметил, что сейчас на складах и в хранилищах лежит 40 тысяч тонн овощей и семь тысяч тонн белорусских яблок. "Как бы нас там ни критиковали, но у нас есть хорошие товарные яблоки", — подчеркнул он.