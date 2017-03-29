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Вступительная кампания в Беларуси начнется 12 июля
30.03.2017 10:31 — Новости Общества | БДГ
В Беларуси прием документов в вузы для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе пройдет 12-17 июля.
Соответствующее постановление Министерства образования №17 от 9 марта опубликовано на Национальном правовом портале.
Подача документов в вузы для поступающих на платной основе и не сдающих вступительные испытания непосредственно в них пройдет: в Академию и Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС 12-31 июля; в Белгосакадемии искусств и музыки, Белгосуниверситет культуры и искусств - с 12 июля по 2 августа; в другие вузы - с 12 июля по 4 августа. 18-21 июля пройдут экзамены в вузах МВД И МЧС, 18-26 июля - в вузах культурного профиля; 18-24 июля - в других вузах.
Выпускники педагогических классов, поступающие на педспециальности, подают документы 12-14 июля. Вступительные экзамены в вузах сельхозпрофиля пройдут 18-25 июля для очников и 6-15 декабря для заочников. Принимать документы заочников здесь будут с 15 ноября по 5 декабря.
Напомним, Александр Лукашенко
Также 15 декабря 2016 года он
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В Беларуси прием документов в вузы для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе пройдет 12-17 июля.
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