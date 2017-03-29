МИНСК, 30 мар — Sputnik. Беларусь в 2017 году рассчитывает увеличить урожай бахчевых культур и не исключает возможности их экспорта, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Гракун в четверг на пресс-конференции в Минске.

По его словам, в минувшем году в стране собрали 808 тонн арбузов.

"Наш арбуз даже в Астрахани получил хорошую оценку, доехал и туда. Те, кто продавал у нас астраханские арбузы, наверное, купили выращенный тут у нас и привезли попробовать. Не ожидали они, что такой арбуз можно вырастить в Беларуси — вкусный и сладкий", — сказал Гракун.

Он заметил, что в текущем году расширять посевные площади под бахчевые культуры в стране не планируется, однако уже имеющийся опыт позволяет белорусским аграриям рассчитывать на больший урожай.

"Ожидаем урожай немного выше, чтобы обеспечить население республики и чтобы иметь экспортный потенциал, получать так необходимую нам валюту", — сказал замминистра.