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Беларусь рассчитывает на хороший урожай арбузов и их экспорт

30.03.2017 11:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Беларусь в 2017 году рассчитывает увеличить урожай бахчевых культур и не исключает возможности их экспорта, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Гракун в четверг на пресс-конференции в Минске.

Беларусь рассчитывает на хороший урожай арбузов и их экспорт
© Sputnik/ Белтелерадиокомпания
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По его словам, в минувшем году в стране собрали 808 тонн арбузов.

"Наш арбуз даже в Астрахани получил хорошую оценку, доехал и туда. Те, кто продавал у нас астраханские арбузы, наверное, купили выращенный тут у нас и привезли попробовать. Не ожидали они, что такой арбуз можно вырастить в Беларуси — вкусный и сладкий", — сказал Гракун.

Он заметил, что в текущем году расширять посевные площади под бахчевые культуры в стране не планируется, однако уже имеющийся опыт позволяет белорусским аграриям рассчитывать на больший урожай.

"Ожидаем урожай немного выше, чтобы обеспечить население республики и чтобы иметь экспортный потенциал, получать так необходимую нам валюту", — сказал замминистра.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году в хозяйствах республики собрали более 800 тонн арбузов, даже в Астрахани признали, что они вкусные и сладкие.

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