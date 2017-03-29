Госконтроль во время проверки ОАО «Быховрайагропротехснаб» обнаружил многочисленные факты составления фиктивных актов приема-сдачи выполненных работ и их оплаты за счет средств государственного бюджета. Липовые документы составлялись в 2015—2016 годах.



Фото: УДФР КГК по Могилевской области

Подготовку и составление подложных документов организовала исполняющая обязанности директора «Быховрайагропромтехснаб». По бумагам, организация якобы произвестковала кислые почвы доломитовой мукой. Организация должна была сделать это по Государственным программам по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и «Торф», а также для сельхозорганизаций Быховского района. Общество в том числе обязано было заготовить и доставить сельхозпредприятиям торф для приготовления компостов.

При этом часть невнесенной в почву доломитовой муки — 3 тыс. тонн — «Быховрайагропромтехснаб» захоронил на своих земельных участках и в прилегающих оврагах, уточнил замначальника областного управления ДФР КГК Александр Шаройкин.









Действия и. о. директора нанесли ущерб бюджету, из которого было перечислено 39,1 тыс. рублей целевых средств. В отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать ответственные посты.