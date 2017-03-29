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Руководство "Быховрайагропромтехснаб" уличили в подлоге документов
30.03.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Госконтроль во время проверки ОАО «Быховрайагропротехснаб» обнаружил многочисленные факты составления фиктивных актов приема-сдачи выполненных работ и их оплаты за счет средств государственного бюджета. Липовые документы составлялись в 2015—2016 годах.
Подготовку и составление подложных документов организовала исполняющая обязанности директора «Быховрайагропромтехснаб». По бумагам, организация якобы произвестковала кислые почвы доломитовой мукой. Организация должна была сделать это по Государственным программам по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и «Торф», а также для сельхозорганизаций Быховского района. Общество в том числе обязано было заготовить и доставить сельхозпредприятиям торф для приготовления компостов.
При этом часть невнесенной в почву доломитовой муки — 3 тыс. тонн — «Быховрайагропромтехснаб» захоронил на своих земельных участках и в прилегающих оврагах, уточнил замначальника областного управления ДФР КГК Александр Шаройкин.
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На поля не вывезли 3 тыс. тонн доломитовой муки по Госпрограмме преодоления последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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