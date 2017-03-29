В суде Октябрьского района Гродно было рассмотрено дело о распространении особо опасных психотропных веществ. Обвинялся 38-летний местный житель, который продажу психотропов поставил на поток. Действовал по классической схеме: оставлял «закладки» в различных местах города. Деньги продавцу перечисляли посредством интернета. После оплаты мужчина говорил, где находятся «закладки».



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Правда, последний раз он отступил от отработанной схемы и передал наркотики лично в руки своему знакомому. В зависимости от дозы, психотропы у нелегального продавца стоили от 40 до 90 рублей. Согласно документам, свою преступную деятельность мужчина осуществлял с февраля по апрель 2016 года.

В ходе следствия установить у кого распространитель покупал для дальнейшей реализации запрещенные вещества, не удалось. Зато оказалось, что мужчина ранее был судим за хулиганство и распространение наркотиков. Отбыв срок наказания, он в 2011 году вышел на свободу. Спустя шесть лет снова попался на спайсах, которые принимал и сам. Среди прочих торговал и особо сильным наркотиком — Альфа-ПВП.

При задержании у мужчины были найдено 0, 21 грамм порошкообразного вещества, в составе которого и был данный наркотик. Сам же обвиняемый в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе судебного разбирательства свою вину обвиняемый не признал. Говорил о том, что наркотики не передавал, а просто угостил знакомого сигаретой, а тот ему в свою очередь вернул денежный долг. А вот телефоном, на котором была поставлена специальная программа, посредство которой он и связывался со своими покупателями, по словам мужчины пользовался его друг Дмитрий. Правда, объяснить, почему его аккаунт в специальной программе перестал быть активным после задержания, так и не смог.

— Суд пришел к выводу, что факт сбыта мужчиной покупателю, после которого распространитель был задержан, нашел свое подтверждение. Учитывая то, что обвиняемый совершил особо тяжкое преступление из корыстных побуждений, суд также посчитал необходимым конфисковать все его имущество. И приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, — рассказал TUT.BY старший помощник прокурора Гродно Александр Шушляков.

Обвиняемый с решением суда был не согласен и приговор обжаловал, однако Гродненский областной суд оставил решение в силе.

Напомним, в январе 2017 года в Гродно за пять дней в реанимацию БСМП областного центра в тяжелом состоянии поступило девять человек с одним и тем же диагнозом : «отравление неизвестным психотропным веществом».