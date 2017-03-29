МИНСК, 30 мар — Sputnik. Стоимость всего комплекса весенних посевных работ в Беларуси составит 1,8 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун в четверг на пресс-конференции в Минске.



© Sputnik Виталий Тимкив Лукашенко пообещал "добавить" аграриям топлива на посевную

Сельхозорганизации Беларуси приступили к массовому севу яровых зерновых и зернобобовых культур на этой неделе . Вместе с севом ранних яровых культур ведется сев многолетних трав, завершается накопление минеральных удобрений.

"Стоимость весенней посевной — 1,8 миллиардов уже новых, деноминированных рублей. Я когда-то называл меньшую сумму — где-то 1,6 миллиардов, но все дорожает, и топливо, и минеральные удобрения, вообще все", — сказал Гракун.

По его словам, эти средства будут изысканы из республиканского и местных бюджетов, участие в финансировании примут и сами сельхозорганизации. Кроме того, будут выдаваться банковские кредиты, но только на возвратной основе.

Замминистра заметил, что сейчас аграрии испытывают определенный дефицит средств, поэтом ужимающиеся финансовые ресурсы стараются тратить рационально и только на то, что остро необходимо.

По словам Гракуна, также есть дефицит и по минеральным удобрениям — несмотря на то, что в этом году хозяйства смогут получить их больше прошлогодних объемов, это составит только 70% от потребностей. Дефицит будет восполнен за счет органики.

По словам замминистра, на сегодняшний день сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершен на 20% посевных площадей, лучше всего справляется Гомельская область, где уже засеяно больше половины. Витебская область только приступила к севу.

Гракун сообщил, что в целом состояние озимых культур неплохое, однако анализ показал, что 8% площадей придется пересевать из-за гибели растений. Больше всего погибло озимых зерновых культур в Гомельской области: на этот регион пришлась треть всех не переживших зиму растений.

Замминистра проинформировал, что в 2017 году в Беларусь планируется собрать урожай зерна в объеме не менее 8,8 миллионов тонн, вырастить 1,2 миллиона тонн картофеля, 4,8 миллионов тонн сахарной свеклы.