МИНСК, 30 мар – Sputnik. Одна из крупнейших белорусских компаний в сфере IT EPAM Systems объявила о кадровой перестановке в руководстве – у нее новый главный финансовый директор: с мая этот пост займет Джейсон Петерсон.

Ранее главным финансистом EPAM был Энтони Конте, который проработал в компании десять лет. При нем организация заметно увеличила свои обороты и выручку и стала известной во всем мире как производитель программного обеспечения.

"Энтони Конте сделал огромный вклад в EPAM в течение последних десяти лет, и от имени совета директоров, менеджмента и всех наших сотрудников я хочу поблагодарить Энтони за его работу с нами в период исключительного роста и построения финансовой инфраструктуры, необходимой для поддержки будущего EPAM", – заявил президент компании Аркадий Добкин.

У нового главного финдиректора компании Петерсона, как сообщили в пресс-службе EPAM, 25 лет опыта работы с финансами.

EPAM Systems – крупнейший белорусский разработчик программного обеспечения, резидент Парка высоких технологий. Выручка EPAM в прошлом году составила 1,16 миллиарда. Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне (США), офисы функционируют в 25 странах мира. Среди клиентов IT-гиганта – десятки мировых брендов и компаний.