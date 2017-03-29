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EPAM объявил о кадровых перестановках в руководстве

30.03.2017 11:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар – Sputnik. Одна из крупнейших белорусских компаний в сфере IT EPAM Systems объявила о кадровой перестановке в руководстве – у нее новый главный финансовый директор: с мая этот пост займет Джейсон Петерсон.

EPAM объявил о кадровых перестановках в руководстве
© flickr.com/ Antonin
Выручка EPAM составила в прошлом году $1,16 млрд

Ранее главным финансистом EPAM был Энтони Конте, который проработал в компании десять лет. При нем организация заметно увеличила свои обороты и выручку и стала известной во всем мире как производитель программного обеспечения.

"Энтони Конте сделал огромный вклад в EPAM в течение последних десяти лет, и от имени совета директоров, менеджмента и всех наших сотрудников я хочу поблагодарить Энтони за его работу с нами в период исключительного роста и построения финансовой инфраструктуры, необходимой для поддержки будущего EPAM", – заявил президент компании Аркадий Добкин.

У нового главного финдиректора компании Петерсона, как сообщили в пресс-службе EPAM, 25 лет опыта работы с финансами.

EPAM Systems – крупнейший белорусский разработчик программного обеспечения, резидент Парка высоких технологий. Выручка EPAM в прошлом году составила 1,16 миллиарда. Штаб-квартира компании расположена в Ньютауне (США), офисы функционируют в 25 странах мира. Среди клиентов IT-гиганта – десятки мировых брендов и компаний.

 
Теги: Минск
 
 
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Занимавший десять лет пост главного финансового директора компании Энтони Конте покинет ИТ-гиганта.

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