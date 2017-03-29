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Только 1% минчан готовы открыть собственное дело

30.03.2017 12:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Лишь один процент жителей столицы готовы начинать собственное дело, заявила на заседании в Мингорисполкоме глава комитета по труду, занятости и соцзащите Жанна Романович.

Только 1% минчан готовы открыть собственное дело
© Фото: пресс-служба президента
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В ходе заседания в столичной мэрии градоначальник Андрей Шорец поднял вопрос о привлечении молодежи к временному трудоустройству и повышению мотивации у минчан к открытию своего бизнеса.

По данным комитета по труду Мингорисполкома, сегодня только 1% опрашиваемых минчан готов открыть собственное дело.

"Цифра совершенно незначительная, что свидетельствует о низкой мотивации к такому роду деятельности. Настраивать ребят на ведение бизнеса нужно начинать со школьной скамьи. Финансовой грамотности и умению составить жизнеспособный бизнес-план стоит учить не в 24 года, а уже в 15 лет. Тогда после окончания школы ребята будут понимать, чем хотят заняться", — отметила Романович, ее слова приводят на сайте Мингорисполкома.

Как подчеркнул на заседании Шорец, временные рабочие места молодым людям должны предоставляться не только БРСМ и службой занятости города. Некоторые же предприятия не хотят думать об этом и воспринимают временную занятость как обузу.

"Молодежь нужно мотивировать на создание собственного дела. Городские власти готовы поддерживать проекты, которые будут внедряться в реальном секторе экономики, оказывать финансовую помощь инициативным минчанам", — призвал Шорец.

Как вариант временного трудоустройства молодежи в Минске — сфера жилищно-коммунального хозяйства. По словам мэра, в этой область есть "большой фронт работ".

 
Теги: Минск
 
 
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Временные рабочие места для сезонных заработков молодым людям должны давать не только в БРСМ, отметил столичный градоначальник.

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